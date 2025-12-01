Intervienen 112 artículos falsos en un puesto del mercadillo de Las Palmas de Gran Canaria valorados en 106.000 euros

Uno de los artículos falsificados que se han intervenido - CEDIDO POR GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha llevado a cabo una inspección en un puesto del mercadillo que se celebra cada domingo en Las Palmas de Gran Canaria y ha intervenido 112 artículos falsificados con un valor en el mercado de 106.000 euros.

Así lo ha informado la Benemérita, que agrega que esta actuación se integra dentro de un plan estratégico destinado a la protección de la propiedad industrial y a la prevención de la comercialización de artículos falsificados que afectan tanto a las marcas legítimas como a los consumidores.

Durante la inspección, la Patrulla Fiscal y Fronteras de Santa María de Guía, que cuenta con especialización en la detección de este tipo de fraudes, constató la venta de relojes falsificados de las marcas Hublot Y Tag Heuer, entre otros artículos.

Por su parte, dicha intervención respondía a una denuncia previa presentada por los titulares de estas marcas que alertaban sobre la venta de productos falsificados en el mercadillo de Santa Catalina.

Los agentes comprobaron de igual modo que no solo había relojes, sino también carteras, bolsos, cinturones y chapas con logotipos falsificados de la marca Louis Vuitton, así como otros artículos de marcas de renombre como Marc Jacob y Goyard.

Ante estos hechos, la Guardia Civil investigó a una persona por un presunto delito contra la propiedad industrial, mientras que las diligencias se entregarán al Juzgado de Instrucción de Guardia de Las Palmas.