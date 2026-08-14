Intervienen unos 400 kilogramos de hachís tras arribar una neumática en el Castillo del Romeral (Gran Canaria)

Detenidos en la operación 'Babayaga' en el muelle del Castillo del Romeral, en el sur de Gran Canaria - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) de Canarias, en el marco de la operación 'Babayaga', que se ha saldado con la detención de 10 personas --como se avanzó este jueves--, ha permitido intervenir aproximadamente 400 kilogramos de hachís tras arribar una neumática en la zona del muelle pesquero del Castillo del Romeral, al sur de Gran Canaria.

La neumática se intervino durante la noche del martes, 11 de agosto, y madrugada del día 12, si bien la investigación comenzó a principios del mes de julio, después de que los distintos cuerpos policiales y organismos intervinientes detectaran información coincidente sobre la utilización de esta zona del litoral como punto de entrada de sustancias estupefacientes para posteriormente distribuirla en el archipiélago o trasladarla a la Península.

Estas informaciones, según ha informado el Ministerio de Interior en nota de prensa, fueron inicialmente analizadas de manera independiente por los distintos grupos especializados, pero tras los correspondientes contactos y mecanismos de coordinación y, ante la entidad de los indicios obtenidos, se acordó establecer una actuación conjunta y coordinada para identificar y desarticular las organizaciones implicadas y evitar la introducción de nuevos cargamentos de droga.

En este marco, los agentes tuvieron conocimiento de que una de las organizaciones que presuntamente utilizaba el litoral de Castillo del Romeral para introducir sustancias estupefacientes estaría preparando un nuevo desembarco para la semana del 10 de agosto.

Y, ante esta información, se estableció un dispositivo policial que permitió detectar durante la noche del 11 de agosto una actividad inusual en las inmediaciones del muelle pesquero, así como la presencia de varios vehículos y personas relacionadas presuntamente con la recepción del cargamento.

En concreto, sobre las 23.50 horas del 11 de agosto, los agentes detectaron la llegada al muelle de una embarcación semirrígida y, tras alcanzar tierra, varias personas comenzaron a descargar fardos de la misma y trasladarlos al interior de uno de los vehículos presentes en el lugar.

En ese momento se produjo la intervención de las fuerzas actuantes, que procedieron a asegurar la zona y a detener a varios de los integrantes de la organización presuntamente implicados en la descarga.

DETONACIONES DE MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN

Durante la intervención se produjeron varias detonaciones por parte de alguno de los miembros de la organización, ante las que los agentes respondieron efectuando varios disparos intimidatorios para hacer constar "reiteradamente su condición de miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad".

Esto motivó que varios de los implicados depusieron su actitud, mientras otros trataron huir del lugar, siendo finalmente detenidas 10 personas, además de la actuación de aproximadamente 400 kilogramos de hachís, evitando la introducción y posterior distribución del cargamento de droga en el territorio.

Esta operación, subrayan, constituye una actuación conjunta coordinada por los Equipos de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) Canarias, fruto de la coordinación de las informaciones obtenidas por los distintos organismos sobre la actividad de organizaciones dedicadas al narcotráfico en esta zona de Gran Canaria.