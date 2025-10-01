Intervienen 575 productos de alimentación caducados en un comercio reincidente de Las Palmas de Gran Canaria

Productos caducados intervenidos por Guardia Civil en Las Palmas de Gran Canaria - GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido en un comercio de alimentación reincidente 575 productos caducados y en mal estado que estaban puesto a la venta al público en Las Palmas de Gran Canaria.

Agentes de la Patrulla Fiscal y Fronteras de Santa María de Guía, tras tener conocimiento a través de la colaboración ciudadana de que en el establecimiento existían productos caducados, realizó una visita al comercio para seguir un control para el correcto funcionamiento del negocio, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En esta visita los agentes pudieron observar que el establecimiento volvió a reincidir con productos caducados y en mal estado que estaban dispuestos para su comercialización, "volviendo a poner en grave peligro la salud de todas" las personas que compraban los productos en el comercio.

Los agentes de la Guardia Civil precintaron un total de 575 artículos caducados y en mal estado que estaban sin etiquetados, en idioma castellano y entre los que había legumbres, especias, botes de soja, pastas, frutos secos, conservas, batidos, snacks, galletas, pescado, marisco.

Los efectivos actuantes han informado al Área de Salud Pública del Gobierno de Canarias para que adopte las medidas pertinentes sobre el local inspeccionado, haciendo especial hincapié en su reincidencia.