Una investigación sobre la cestería tradicional de Ángel González, 'Premio de Artesanía de Tenerife'

Exposición sobre cestería canaria - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha aprobado la concesión del 'Premio Tenerife al Fomento y la Investigación de la Artesanía de España y América 2026' al investigador Ángel González Rodríguez, por su trabajo 'La cestería tradicional de mimbre de las Islas Canarias', una investigación que reúne documentación sobre las técnicas, las piezas y las particularidades de este oficio tradicional en el archipiélago.

El galardón, dotado con 6.500 euros, tiene como finalidad reconocer trabajos de investigación que contribuyan al conocimiento, la conservación y la difusión del patrimonio artesanal.

La propuesta fue formulada por el jurado calificador, reunido el pasado 21 de octubre, tras examinar las candidaturas presentadas a esta edición, detalla el Cabildo en una nota.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó la importancia de documentar y conservar los conocimientos vinculados a los oficios tradicionales.

"La artesanía forma parte de nuestra memoria colectiva. Detrás de cada pieza hay conocimientos, técnicas y formas de entender el trabajo que se han transmitido durante generaciones. Investigaciones como esta permiten que ese patrimonio no se pierda y que las nuevas generaciones puedan conocerlo y comprender su valor", señaló.

Dávila indicó que "la cestería de mimbre es un ejemplo de cómo los oficios tradicionales reflejan nuestra relación con el territorio, los materiales y las personas que han mantenido vivas estas prácticas".

Su documentación, apuntó, "es fundamental para conservar una parte de la historia de Canarias que no siempre ha quedado recogida por escrito".

Por su parte, el consejero insular de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina, explicó que la investigación propuesta para el premio "realiza una aportación documental importante al conocimiento de la cestería tradicional, al reunir testimonios de artesanos, registrar piezas y describir las técnicas empleadas en las distintas islas".

Medina añadió que "la investigación es una herramienta esencial para la conservación de los oficios artesanos, no se trata únicamente de estudiar las piezas, sino también de conocer los procesos de elaboración, las personas que han conservado estos conocimientos y las particularidades que existen en cada territorio".

UNA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO ARTESANAL CANARIO

El trabajo de Ángel González Rodríguez fue seleccionado por el jurado por su contribución al conocimiento de la cestería tradicional de mimbre en Canarias.

La investigación incorpora un registro de piezas procedentes de distintas islas, una descripción de las técnicas utilizadas y un análisis de las particularidades insulares de este oficio.

Asimismo, recurre a numerosas fuentes orales que permiten recoger conocimientos y experiencias relacionados con su práctica.

El jurado valoró especialmente la calidad de la documentación reunida, su presentación y la contribución del estudio a la conservación y transmisión del patrimonio artesanal.

La recopilación de testimonios orales constituye uno de los elementos relevantes del trabajo, al permitir preservar conocimientos que tradicionalmente se han transmitido mediante la práctica y el aprendizaje directo entre generaciones.

CUATRO TRABAJOS PRESENTADOS

La edición de 2026 contó con cuatro trabajos presentados, relacionados con distintas manifestaciones de la artesanía y su investigación histórica, económica y cultural.

Entre las investigaciones examinadas figuraron estudios sobre el calado en el Valle de La Orotava entre 1901 y enero de 1936, los fondos históricos de la fábrica de blondas y encajes Castells y la cestería tradicional de mimbre de Canarias.

Una cuarta candidatura, dedicada a la competitividad de la artesanía local, fue excluida por el jurado al comprobarse que había sido presentada en una edición anterior, circunstancia incompatible con las bases de la convocatoria.

La valoración de los trabajos admitidos tuvo en cuenta la originalidad, la proyección científica y social de las investigaciones, su desarrollo metodológico y sus aspectos formales.