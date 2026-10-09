Investigadas tres personas por el incendio forestal del 14 de septiembre en Cazadores (Gran Canaria) - CEDIDO POR GUARDIA CIVIL

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) ha investigado a tres personas como autores de un supuesto delito contra la Seguridad Colectiva por el incendio forestal que se declaró el pasado 14 de septiembre en las proximidades de la localidad de Cazadores, en el municipio de Telde (Gran Canaria).

La Comandancia de Las Palmas de la Guardia Civil ha explicado en un comunicado que el incendio, que se mantuvo activo durante tres días, afecto a más de once hectáreas de masa forestal que se encuentran parcialmente incluidas en la Reserva Natural Especial de Los Marteles.

Además, en el momento del inicio, Gran Canaria se encontraba en situación de prealerta por incendios forestales decretada por la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, decretándose media hora más tarde la situación de alerta.

La Guardia Civil ha resaltado que la colaboración de los vecinos, la inspección ocular, la investigación realizada por los agentes del SEPRONA y el informe preliminar realizado por la BIFF para determinar las posibles causas y el punto en el que se inicia el fuego, sitúan como probable área de inicio del incendio una zona anexa a dos bidones de gran tamaño en los que se estaban realizando trabajos de soldadura y corte.

Por su parte, en la inspección ocular se pudo localizar las herramientas empleadas en los trabajos, las cuales se encontraban ocultas en las proximidades del lugar de los hechos.

Por último, ha Benemérita ha destacado la rapidez con la que actuaron los servicios de emergencia desplegados y que hicieron que no se registraran daños personales, ni afectara a animales ni a bienes materiales, si bien de manera preventiva varios vecinos fueron evacuados, así como cortes de carreteras para facilitar los trabajos de extinción.