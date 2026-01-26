Investigado por agredir a un jugador del equipo rival tras un partido de fútbol en Ingenio (Gran Canaria)

Archivo - Coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un varón por un delito de lesiones después de que, tras jugar un partido de fútbol en un recinto deportivo de Ingenio (Gran Canaria), agrediera a un jugador del equipo rival propinándole un puñetazo sin mediar palabra.

Así lo ha informado la Benemérita, que agrega que los hechos tuvieron lugar alrededor de la medianoche del 18 de enero cuando, según la denuncia presentada, la víctima acababa de disputar un partido de fútbol.

De esta manera, al abandonar las instalaciones fue abordado por el agresor, quien era jugador del equipo contrario y, sin mediar palabra, le propinó un fuerte puñetazo en el rostro que le produjo una herida en la ceja, que requirió tres puntos de sutura, además de una fractura de la nariz.

Además, la Guardia Civil indicó que los agentes procedieron a la toma de manifestaciones y la reconstrucción de los incidentes previos ocurridos dentro del terreno de juego.

A pesar de que la víctima no conocía personalmente al autor del ataque, la coordinación entre el Puesto de Vecindario y el de Agüimes permitió cruzar los datos de los jugadores inscritos en el acta del partido y localizar a un testigo presencial que corroboró la autoría de los hechos.

Con todo, la Guardia Civil indicó que esta diligencia fue determinante para que en apenas dos días el presunto autor fuera localizado e informado de sus derechos como investigado.