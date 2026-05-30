Investigado un conductor ebrio que atropelló a tres personas y se dio a la fuga en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR POLICÍA LPA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha investigado a un conductor ebrio que atropelló en la tarde de este viernes a tres personas, dos de ellas menores de edad, y se dio posteriormente a la fuga.

Según ha explicado el cuerpo policial capitalino, los hechos tuvieron lugar en la Avenida Juan XXIII, donde las primeras informaciones hablaban de varias personas atropelladas por un turismo que había huido del lugar.

Los agentes iniciaron entonces una serie de averiguaciones que concluyeron con la localización del conductor, quien fue sometido a la prueba de alcoholemia dando positivo en la misma.

Por ello, la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria procedió a la investigación del hombre como responsable del accidente y por circular bajo los efectos del alcohol.