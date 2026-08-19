Investigado un varón por causar numerosos daños en un establecimiento de autoservicio de Agüimes (Gran Canaria)

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha culminado una operación que ha permitido identificar e investigar a un varón como presunto autor de un delito de daños ocasionados de forma intencionada en un establecimiento de autoservicio en el municipio de Agüimes (Gran Canaria) por valor de 7.000 euros.

En concreto, los hechos tuvieron lugar a principios de junio, cuando el responsable del establecimiento detectó importantes desperfectos en diversas instalaciones y elementos indispensables para el normal desarrollo de la actividad, según ha informado la Comandancia de Las Palmas.

Los daños ocasionados afectaron de forma significativa al funcionamiento del establecimiento, provocando además importantes pérdidas económicas derivadas tanto de la reparación de los desperfectos como de la interrupción temporal de la actividad.

Por su parte, la investigación se centró en el análisis de los indicios obtenidos durante la inspección ocular, así como en la recopilación y estudio de diversa información relacionada con el entorno de los hechos, lo que permitió reconstruir la secuencia de los acontecimientos y descartar otras posibles hipótesis.

Gracias a las gestiones practicadas, entre las que destacan el análisis de los elementos de prueba, la verificación de diferentes informaciones y contrastar los datos obtenidos durante la investigación, los agentes lograron identificar al presunto autor de los hechos, e iniciar la investigación formal a principios de este mes de agosto.

Las pesquisas permitieron concluir que los daños habrían sido provocados de manera consciente y voluntaria, sin perseguir un beneficio económico directo, sino con el único ánimo de ocasionar un grave perjuicio al establecimiento.

Con todo, la investigación permitió reunir los indicios necesarios para el completo esclarecimiento del caso, evitando además que pudieran producirse nuevas acciones similares contra el mismo negocio.

Finalmente, las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, quedando el investigado a disposición de la autoridad judicial.