Investigados dos varones por robar una embarcación en Mogán (Gran Canaria) que apareció a la deriva

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos varones por la sustracción de una embarcación de recreo valorada en aproximadamente 45.000 euros en un puerto deportivo de Mogán y que apareció posteriormente a la deriva en aguas alejadas de la costa de Gran Canaria.

Según informa la Comandancia de Las Palmas, los agentes iniciaron la investigación tras la denuncia del propietario por la desaparición de su embarcación del lugar en el que estaba amarrada.

En este sentido, el análisis de las grabaciones permitió comprobar cómo dos personas accedían al recinto ocultando su identidad y actuando de forma coordinada. Una de ellas consiguió poner en funcionamiento la embarcación y abandonar el puerto, obteniéndose a través de las imágenes información relevante sobre la forma en la que se produjo la sustracción.

Los investigadores continuaron las pesquisas mediante el análisis de las grabaciones, las declaraciones de testigos y otras comprobaciones, que permitieron avanzar en la identificación de los presuntos implicados.

Estas actuaciones permitieron además situar a uno de ellos en las inmediaciones del puerto deportivo en el momento en que se produjo la sustracción.

A medida que avanzaba la investigación, los agentes pudieron reconstruir los movimientos realizados por los sospechosos y obtener nuevos indicios que permitieron establecer su presunta relación con la desaparición de la embarcación.

Posteriormente, la embarcación fue localizada a la deriva por un navegante en aguas alejadas de la costa y recuperada, lo que permitió continuar con las actuaciones dirigidas a esclarecer las circunstancias de su desaparición y determinar la participación de los investigados.

Como resultado de las investigaciones desarrolladas durante varios meses, la Guardia Civil procedió a investigar a dos varones como presuntos autores de un delito de hurto, sin descartarse la posible participación de otras personas en los hechos.

Finalmente, las diligencias instruidas fueron remitidas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, que dirige las actuaciones judiciales.