Investigan como accidente laboral la muerte de un hombre tras ser arrollado por una pala excavadora en Tenerife

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 74 años que fue atropellado por una máquina retroexcavadora durante su jornada laboral en la zona de El Ramal, en La Orotava, en Tenerife.

Según avanza 'El Día', y confirman a Europa Press fuentes de la Benemérita, los hechos ocurrieron en la tarde de este martes y el caso se investiga como accidente laboral.

El accidente habría ocurrido mientras se efectuaban trabajos en el interior de una finca, momento en el que la víctima habría sido atropellada por la pala, falleciendo en el lugar de los hechos.