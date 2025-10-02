Investigan a un conductor que dio positivo en alcohol tras sufrir un accidente de tráfico en Fuerteventura

Archivo - Un agente de la Guardia Civil da el alto a un conductor - GUARDIA CIVIL - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 2 (EUROPA PRESS)

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil investiga a un conductor, de 53 años, como presunto autor de un delito contra la seguridad vial por conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol en Fuerteventura tras dar positivo en el test de alcoholemia, que se negó a repetir por segunda vez.

Al conductor se le investiga después de que efectivos de las Fuerzas del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Puerto del Rosario se trasladaran al kilómetro 3,400 de la carretera FV-320, en el término municipal de Batancuria, al ser alertados de que se había producido una salida de vía por margen derecho, que conllevó el vuelco de un vehículo Ford Transit, y con el resultado de daños materiales, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que el único conductor implicado se había ausentado, si bien fue posteriormente localizado e identificado, por lo que se procedió a la realización de las pruebas de alcoholemia y drogas legalmente establecidas, que arrojaron un resultado positivo de 0,61 mg/l en la primera prueba.

Sin embargo, el conductor se negó a la realización de la segunda prueba de forma reiterada, motivo por el que los agentes le informaron de que será investigado por los delitos de conducción de un vehículo a motor bajo la influencia de bebidas alcohólicas y por negativa a someterse a la segunda prueba de alcoholemia.

Los agentes tras instruir las correspondientes diligencias, entregaron las mismas en el juzgado de guardia del Partido Judicial de Puerto del Rosario.