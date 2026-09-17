Investigan por un delito de conducción temeraria a un conductor implicado en un siniestro vial en Tenerife

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO
SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) de la Guardia Civil investiga por un presunto delito contra la seguridad vial al presunto conductor responsable de un siniestro vial sucedido en Santa Cruz de Tenerife a raíz de su conducción temeraria.
Según detalla la Guardia Civil, el pasado mes de agosto de 2026, en la carretera TF-4, que da acceso a la capital tinerfeña por el sur, un turismo que circulaba por el segundo carril se vio sorprendido por otro turismo tipo SUV, que realizó un adelantamiento por la derecha, regresando inmediatamente al segundo carril.
El conductor, de forma temeraria, frenó sin causa justificada al menos en dos ocasiones, causando dos colisiones por alcance.
Además, en ese momento fueron rebasados por el primer carril por dos camiones, uno de ellos de gran tonelaje, así como por otros vehículos, generando con ello una situación de grave peligro para la seguridad vial, con esa actitud de "acoso vial".
Como resultado de la investigación, se determinó que el conductor del turismo tipo SUV, un hombre de 37 años, puso en grave peligro la seguridad vial. De este modo, se ha procedido a su investigación por un supuesto delito contra la seguridad vial por conducción temeraria.