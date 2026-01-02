Investigan a un hombre de 37 años acusado de robar más de 1.200 kilos de cable de aluminio en La Palma

Archivo - Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTA CRUZ DE LA PALMA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del área de investigación del Puesto Principal de Los Llanos de Aridane han investigado a una hombre, de 37 años de edad y vecino de El Paso, acusado de un delito de hurto de 1.000 metros de cable aéreo de aluminio, más de 1.200 kilos.

De estos hechos se tuvo conocimiento tras una denuncia, en la que se informó que, en el marco de unos trabajos de sustitución de cable aéreo de aluminio, se comprobó que faltaban aproximadamente unos 1.000 metros de cable para desechar que ya había sido sustituido, según ha informado la Benemérita.

Los agentes comenzaron, asimismo, con las pesquisas necesaria para tratar de localizar parte del cable de aluminio, el cual había sido vendido a una empresa para su reciclaje, pudiendo indentificar al vendedor del mismo y al supuesto autor de los hechos.

En concreto, se pudo recuperar 720 kilos de cable, habiendo sido vendidos unos 520 kilos del mismo. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Autoridad Judicial competente.