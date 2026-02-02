Investigan a un hombre que conducía bajo los efectos del alcohol y con un carné falso en Mogán (Gran Canaria)

Archivo - Comisaría Policía Local de Mogán en Arguineguín - AYUNTAMIENTO DE MOGÁN - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Mogán (Gran Canaria) investiga a un hombre por un presunto delito contra la seguridad vial y falsificación documental, ya que fue interceptado en la madrugada del 28 de enero, durante un punto estático de control, momento en el que los agentes comprobaron que se encontraba en estado de embriaguez y portaba un carné falso.

Los hechos se produjeron el 28 de enero, a las 03.30 horas, cuando los agentes dieron el alto a un vehículo en circulación al sospechar que el conductor podía estar bajo los efectos del alcohol, motivo por el que le practicaron las pruebas de detección, que arrojaron un resultado positivo con tasas penalmente relevantes, ya que superaba los 0,60 mg/l de alcohol en aire espirado, según ha informado el Ayuntamiento de Mogán en nota de prensa.

Asimismo al solicitarle los agentes el DNI y el carné de conducir, observaron indicios de posible falsificación en este último, supuestamente expedido por la República de Irlanda. Por ello realizaron las comprobaciones oportunas en las bases de datos oficiales de la Dirección General de Tráfico y del Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico, constatando que "no figuraba ningún" permiso de conducción en vigor a nombre del individuo.

Por este motivo, los agentes procedieron a la intervención del permiso de conducción, que fue remitido junto con las diligencias al Puesto Principal de la Guardia Civil de Puerto Rico para su correspondiente peritación y posterior traslado a la autoridad judicial. En cuanto al vehículo, fue requisado y trasladado al depósito municipal.