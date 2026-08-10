Investigan a un hombre en Gran Canaria por hacerse pasar por una empresa y defraudar unos 12.000 euros

Archivo - Suc.- Investigan al presunto ciberestafador de una empresa tinerfeña bajo la modalidad 'Business Email Compromise' - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado en Gran Canaria al presunto autor de dos delitos de estafa, uno de falsificación de documento mercantil y otro de acceso ilícito a sistemas informáticos cometidos mediante la modalidad conocida como Business Email Compromise (BEC), defraudando unos 12.000 euros.

La investigación se produce después de que una empresa de Pinto, en Madrid, denunciara a través de la sede electrónica de la Guardia Civil que había detectado una operación fraudulenta relacionada con el pago de una factura pendiente a uno de sus proveedores.

En concreto, exponía que el presunto autor habría accedido de forma ilícita a sistemas informáticos y comunicaciones electrónicas de la empresa, lo que le había permitido obtener información relacionada con las operaciones comerciales de la misma y posteriormente habría utilizado estos datos para ejecutar el fraude, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La empresa recibió un correo electrónico que aparentemente procedía de uno de sus proveedores y a través del mismo solicitaba que el importe de una factura pendiente fuese abonado en una cuenta bancaria diferente de la habitual.

En este sentido, la dirección de correo electrónico utilizada por el presunto autor presentaba un dominio fraudulento, prácticamente idéntico al legítimo, con varias letras modificadas, si bien esta circunstancia pasó inadvertida para la víctima.

A ello se suma que el mensaje contenía información real sobre la relación comercial entre ambas empresas y el importe solicitado coincidía exactamente con el de una factura pendiente de pago, lo que le daba una mayor apariencia de legitimidad a la comunicación.

Finalmente la empresa realizó la transferencia a la cuenta bancaria facilitada en el correo electrónico, sin embargo al comprobar la operación con el proveedor detectó que el mensaje no había sido enviado por este y que los datos bancarios habían sido modificados fraudulentamente.

Por otro lado, durante el desarrollo de esta investigación, los agentes detectaron la existencia de un segundo perjudicado, una empresa valenciana que también había sido víctima de una operativa de características similares y que, en su caso, había presentado una denuncia ante otro cuerpo policial.

Los investigadores de la Guardia Civil establecieron una posible conexión entre ambos hechos, solicitando entonces el Equipo @ de la CiberComandancia las diligencias al cuerpo policial que inicialmente había recibido la segunda denuncia para continuar las actuaciones de manera conjunta.

Así el análisis de ambas denuncias ha permitido determinar que los hechos presentaban elementos comunes y que el perjuicio económico ocasionado a las víctimas ascendía a un total de 12.000 euros.

Señalan que el estudio de la trazabilidad de las operaciones económicas y del resto de evidencias obtenidas durante los meses de investigación ha permitido finalmente identificar al presunto responsable de los hechos, a quien la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Las Palmas procedió a la toma de declaración por dos delitos de estafa, uno de falsificación de documento mercantil y otro de acceso ilícito a sistemas informáticos.

Las diligencias instruidas se han puesto a disposición de la autoridad judicial competente de Las Palmas de Gran Canaria.

SEDE ELECTRÓNICA

La Guardia Civil ha resaltado el refuerzo de sus capacidades de atención al ciudadano en el ámbito digital mediante la consolidación de servicios telemáticos que permiten agilizar la comunicación y denuncia de determinados hechos delictivos.

En este sentido destaca que, a través de la sede electrónica y de la reciente creación de la CiberComandancia, se facilita a los ciudadanos un canal seguro, accesible y operativo las 24 horas del día para la presentación de solicitudes de denuncias relacionadas con estafas y cargos fraudulentos cometidos a través de medios informáticos, daños, hurtos, sustracción de vehículos o en su interior, así como pérdida o localización de documentación.