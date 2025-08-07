Investigan a un hombre por robar un turismo y cometer un accidente de tráfico en Agüimes (Gran Canaria)

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas, a través del Área de Investigación del Puesto Principal de Agüimes, ha investigado a un hombre por su presunta implicación en el robo con fuerza de un vehículo mediante la utilización de llaves falsas, así como de realizar un hurto y cometer un delito contra la seguridad vial, incluyendo el abandono del lugar tras causar un accidente.

Además al investigado se le atribuyen daños materiales en dos vehículos y lesiones graves a las víctimas como consecuencia del siniestro provocado, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La investigación permitió conocer una estrategia de engaño "sorprendentemente simple pero efectiva", ya que el presunto autor de los hechos se hizo pasar por un empleado de una conocida empresa de alquiler de vehículos con el fin de engañar a un turista que, a punto de regresar a su país, se disponía a devolver su coche de alquiler en el aparcamiento del aeropuerto.

De esta forma, haciendo uso de una identidad falsa y haciéndose pasar por empleado, el investigado intentó que la víctima le entregara las llaves del vehículo, aprovechando la confianza y su desconocimiento. Estas llaves, obtenidas de forma fraudulenta mediante engaño, son consideradas penalmente como 'llaves falsas', implicando un delito de robo con fuerza.

Una vez que el ahora investigado consiguió el vehículo de alquiler el 22 de julio provocó un grave accidente en el kilómetro 30,558 de la GC-100, en Agüimes. En este caso, el siniestro se produjo cuando no respetó la prioridad de la vía e invadió el carril de sentido contrario para realizar un giro a la izquierda, colisionando frontalmente con otro turismo.

Las consecuencias de este accidente fueron que los daños de "considerable magnitud" que sufrieron ambos vehículos, si bien hasta el momento "no ha sido posible calcular el valor económico de las pérdidas materiales" aunque, puntualizan, que "todo" apunta a que quedarán reducido a siniestro total.

Sin embargo, lo "más preocupante" del incidente fueron las lesiones de gravedad que sufrieron tres ocupantes del vehículo con el que colisionó el investigado, quienes resultaron ser víctimas directas de la negligencia del conductor responsable del violento choque.

En concreto, dos de las víctimas debieron ser trasladadas de urgencia al hospital tras sufrir fracturas en las costillas y el esternón, teniendo que ser una de ella sometida a sutura con grapas metálicas debido a una herida en la zona craneal, mientras que la otra presentaba una fractura en la muñeca. Ambas víctimas permanecen a la espera de intervención quirúrgica, mientras que la tercera, presentó heridas de menor gravedad.

La gravedad de las lesiones sufridas por las víctimas, sumada al hecho de que el presunto responsable del accidente abandonó el lugar sin prestar auxilio, manifestó "no solo un claro desprecio por la vida y la integridad física de las personas, sino también en la comisión de delitos" tipificados en el Código Penal.

En la inspección ocular del vehículo sustraído, los agentes observaron además que se le había hurtado una de sus ruedas originales (llanta y neumático), siendo sustituida por la de repuesto. La Guardia Civil instruye las correspondientes actuaciones que serán remitidas al Juzgado de Telde.