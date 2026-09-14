Investigan a un hombre en Santa Cruz de Tenerife por espiar el coche de su expareja con un dispositivo de rastreo

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de Violencia sobre la Mujer de la Compañía de Santa Cruz de Tenerife investigan a un hombre, vecino del municipio, como presunto autor de un delito de acoso en el ámbito de la violencia de género.

La Guardia Civil tuvo conocimiento de los hechos por la denuncia de la víctima, que informó de que había encontrado un dispositivo de rastreo en su vehículo particular y que pudo ser localizado al llegarle a su terminal móvil una notificación de un aparato de rastreo activo próximo a su localización.

La víctima, que se encontraba en el interior de su vehículo, buscó por el interior y exterior del vehículo hasta localizarlo.

Acto seguido presentó denuncia en el puesto de la Guardia Civil de Güímar y ante la gravedad de los hechos, el equipo especializado de Viogen asume la investigación, recabando pruebas a través de gestiones operativas, permitiendo determinar la identidad del supuesto autor de los hechos, que habría mantenido una relación sentimental previa con la víctima.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Santa Cruz de Tenerife, quien ha decretado una orden de alejamiento de la víctima.