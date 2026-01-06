Investigan la muerte de dos personas halladas en una vivienda de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Coche de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional investigan el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos personas en el interior de un domicilio ubicado en Las Palmas de Gran Canaria.

Su localización ha tenido lugar en la mañana de la jornada de este martes, Día de Reyes.

En estos momentos, la actuación se encuentra en fase inicial, por lo que la investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias del fallecimiento, habiéndose decretado el secreto de las actuaciones.