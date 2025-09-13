Investigan la muerte de una mujer joven localizada este sábado en el municipio de Los Realejos (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional investigan desde este sábado la muerte de una mujer joven, cuyo cuerpo ha sido localizado esta mañana sin vida en la localidad de Los Realejos, en la isla de Tenerife.

Según han puntualizado a Europa Press fuentes de la Policía Nacional, en principio no habría indicios de que se tratara de una muerte homicida, si bien continuaránn las investigaciones que confirmen la causa de la muerte.

Si bien el periódico 'El Día' puntualiza que la joven, de 19 años de edad, fue hallada sin vida en una vivienda del municipio tinerfeño, la Policía Nacional no ha confirmado estos datos.