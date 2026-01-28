Investigan a una mujer por estafa inmobiliaria al propietario de una vivienda de Arinaga (Gran Canaria)

Archivo - Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Agüimes, en Gran Canaria, ha investigado a una mujer como presunta autora de un delito de estafa continuado al propietario de una vivienda de Arinaga.

La detención se produjo después de que la víctima, con una propiedad situada en Arinaga, denunciara que la ahora investigada contactó con el propietario manifestando que trabajaba para una entidad mercantil de gestión inmobiliaria y, bajo este falso pretexto, gestionó el alquiler de la vivienda, llegando a percibir cantidades en concepto de mensualidades y fianza que nunca entregó al legítimo dueño, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

En total, el propietario ha denunciado un perjuicio económico de 2.400 euros, correspondientes a diversas diferencias en los pagos mensuales y el impago íntegro de una mensualidad y la fianza.

Los agentes centraron la investigación en el rastreo tecnológico y en el inquilino que figuraba en el contrato, quien resultó haber abandonado el país con destino a un estado extranjero, "dificultando el avance del caso".

Sin embargo, la Guardia Civil continuó la investigación sobre la identidad de la persona que actuaba como supuesta gestora, conocida inicialmente solo por un nombre de pila, pero tras varias solicitudes a operadoras de telefonía en diciembre de 2025 se obtuvo un nuevo número de contacto vinculado a la sospechosa.

Esto permitió confirmar el 12 de enero de 2026 la titularidad de la línea y la identidad completa de la investigada, quien durante la investigación descubrió que la implicada posee un amplio historial delictivo.

Finalmente las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción Número 1 de Telde.