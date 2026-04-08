Investigan a 6 personas por simular haber sido víctimas de robos en Fuerteventura

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 8 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha investigado a seis personas por presuntamente haber simulado ser víctimas de delitos como robos con violencia o intimidación, hurtos, daños materiales y sustracción de vehículos a motor en Fuerteventura.

Estas investigaciones se han producido después de que los agentes, tras recibir las denuncias e iniciar las correspondientes averiguaciones, se apoyaron en declaraciones testificales, revisión de imágenes de cámaras de seguridad y rastreo del uso de dispositivos móviles.

Estas actuaciones, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, han permitido constatar la existencia de contradicciones evidentes entre los hechos relatados por los denunciantes y la realidad de lo ocurrido.

En concreto, las pesquisas permitieron determinar que los supuestos perjudicados habrían presentado denuncias falsas con el propósito de obtener una compensación económica de sus compañías aseguradoras, ya fuera para recuperar objetos extraviados, percibir indemnizaciones por falsos robos, costear daños en sus vehículos o, en algunos casos, eludir responsabilidades civiles derivadas de accidentes de tráfico.

Al respecto, destacan a un hombre que denunció haber sido asaltado durante la madrugada por dos individuos que le sustrajeron varias pertenencias, entre ellas un teléfono móvil de alta gama. Este caso fue inicialmente investigado como un delito de robo con violencia e intimidación.

Sin embargo, las posteriores indagaciones revelaron que el denunciante había extraviado el dispositivo en un conocido local de ocio y, al tener un seguro que cubría la reposición en caso de robo, decidió interponer una denuncia falsa para beneficiarse de la cobertura.

Asimismo otro denunciante informó haber sido víctima de la sustracción de su vehículo durante la madrugada. Sin bien los hechos presentados mostraban "notables contradicciones evidentes", constatando a través del análisis de diversas grabaciones de cámaras de seguridad que el vehículo se encontró siniestrado tras haber ocasionado daños en el mobiliario urbano de la localidad de Morro Jable.

En concreto, las imágenes obtenidas permitieron verificar que el propio denunciante descendió del vehículo acompañado de otros ocupantes y lo abandonó de forma deliberada en el lugar del incidente.

Por otro lado, la Guardia Civil subraya que el elevado volumen de turistas que pernoctan en el término municipal de Pájara, distribuidos entre los distintos establecimientos hoteleros, incrementa la posibilidad de que se produzcan delitos contra el patrimonio.

En numerosos casos, matizan, los visitantes contratan en su país de origen pólizas que les brindan cobertura ante posibles robos o hurtos durante su estancia vacacional. En relación con ello, un turista aseguró haber sido víctima en dos ocasiones distintas de la sustracción de una importante suma de dinero dentro del propio hotel.

Sin embargo, las diligencias practicadas permitieron determinar que el denunciante había "faltado a la verdad, nunca perdió" la tarjeta de acceso a su habitación, ni se le emitió duplicado alguno.

Las investigaciones confirmaron, además, que "no se apreciaban signos de forzamiento" en puertas o ventanas, y que los registros de apertura de la caja fuerte no coincidían con los intervalos horarios en los que supuestamente se perpetraron los hechos.

SE CASTIGA LA FALSEDAD

En este sentido, subraya que el artículo 456 del Código Penal castiga a quien, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputare a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían infracción penal.

Se debe tener en cuenta que es constitutivo de delito la simulación de delito, que conlleva una pena de multa de 6 a 12 meses; el falso testimonio que pueden recibir de 6 meses a 2 años de prisión y multa de 3 a 6 meses. Además de la condena, el denunciante falso se puede enfrentar a responsabilidad civil y al pago de costas.