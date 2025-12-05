Investigan a la trabajadora de una empresa del Aeropuerto de Tenerife Norte por sustraer mercancía de un comercio

Agente de la Guardia Civil. Imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil, pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y de Frontera del Aeropuerto Tenerife Norte, investigan a una trabajadora del citado aeropuerto por, presuntamente, sustraer diversa mercancía de un comercio, aprovechando su acceso a zonas restringidas de seguridad.

La investigación comenzó tras la denuncia interpuesta por el comercio afectado, que sospechaba de posibles sustracciones de algunos de sus productos colocados en las vitrinas. Cuando la tienda se encontraba cerrada al público, esa mercancía era tapada con lonas hasta su nueva apertura con el inicio de la llegada de vuelos, según ha precisado la Benemérita en una nota.

Asimismo, los agentes de la Guardia Civil realizaron diversas gestiones de averiguación, con las que consiguieron reunir los indicios y pruebas necesarias para esclarecer el delito y acusar a la investigada como presunta autora.

Teniendo en cuenta que las instalaciones aeroportuarias se consideran zonas críticas de actuación, motivo por el cual sus trabajadores poseen tarjetas de acceso (T.I.A) para las zonas restringidas, la investigada ha perdido su condición de acceso a zonas aeroportuarias.