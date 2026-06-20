Involcan localiza más de 200 microterremotos en 48 horas en Tenerife sin que suponga mayor probabilidad de erupción

La Red Sísmica Canaria (Involcan) ha registrado un incremento de la actividad sísmica en la isla de Tenerife - CEDIDO POR INVOLCAN

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha registrado un incremento de la actividad sísmica en Tenerife al localizar desde el pasado 18 de junio más de 200 microterremotos de tipo volcano-tectónico (VT) de muy baja magnitud sin que ello supone una mayor probabilidad de erupción a corto o medio plazo.

Los mismos se han detectado en el sector suroccidental de la caldera de Las Cañadas del Teide y a una profundidad aproximada de 10 kilómetros.

Así lo ha informado la empresa pública para el estudio de los volcanes en las islas, que añade que la magnitud máxima registrada hasta el momento ha sido de Ml 1,1 (escala Richter).

Invocan ha indicado que este episodio forma parte de la actividad sísmica recurrente que Tenerife experimenta desde junio de 2017 y que, al igual que en ocasiones anteriores, su origen se asocia a un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal de Tenerife provocado por la inyección de fluidos de origen magmático.

Se trata de un proceso que se ha observado repetidamente desde 2016 y que está respaldado por diversos indicadores geoquímicos y geofísicos independientes.

Entre ellos, Invocan ha destacado el incremento sostenido de la emisión difusa de CO2 en la zona del cráter del Teide y la ligera deformación del terreno detectada desde 2024 en el sector noreste del complejo volcánico Teide-Pico Viejo.

Con todo, el Instituto Volcanológico ha hecho especial hincapié en que con la información disponible actualmente "no se han identificado evidencias que indiquen un aumento de la probabilidad de una erupción volcánica a corto o medio plazo en Tenerife".