Involcan recuerda que diariamente se producen pequeños terremotos de origen tectónico en Canarias

Involcan recuerda que en Canarias se producen diariamente terremotos de origen tectónico - CEDIDO POR INVOLCAN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), con motivo del sismo que tuvo lugar este viernes a unos 50 kilómetros al noreste de Gran Canaria y que fue sentido en tres islas, ha recordado que diariamente se producen pequeños terremotos de origen tectónico en el archipiélago, además de los de origen volcánico.

En un comunicado, ha señalado que la Red Sísmica Canaria registró en la mañana de este 22 de mayo tres terremotos localizados a unos 50 km al noreste de la isla de Gran Canaria que alcanzaron magnitudes de Ml 4,6; 2,9; y 2,4, respectivamente.

Por su parte, Involcan ha explicado que estos eventos se producen a lo largo de fallas sísmicamente activas que atraviesan el archipiélago y que ocasionalmente pueden alcanzar magnitudes suficientes para ser percibidos por la población.

Al respecto, ha apuntado que la más conocida es la falla situada entre Tenerife y Gran Canaria, responsable del terremoto de magnitud 5,2 registrado en 1989 y sentido en ambas islas.