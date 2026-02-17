Isabella y Punto gana la tercera edición del concurso Dragnaval 2026 del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Isabella y Punto gana la tercera edición del concurso Dragnaval del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Isabella y Punto se alzó en la noche de este lunes como la ganadora de la tercera edición del concurso Dragnaval 2026 del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

El cuadro de honor se completó con la elección de Demii y Havana Rey como primera y segunda finalista, respectivamente, según ha informado el Ayuntamiento.

Esta tercera edición de Dragnaval contó con un total de 12 participantes en un concurso que se desarrolló en dos fases, y en el que los concejales de Fiestas y de Igualdad y Diversidad Afectivo Sexual, Javier Caraballero y Gladis de León, respectivamente, fueron los encargados de entregar los galardones.

Por su parte, el público asistente eligió al ganador entre los tres finalistas propuestos por el jurado a través del sistema de votación basado en un 'aplausómetro', de forma que Isabella y Punto consiguió la mayor intensidad de aplausos, lo que le valió alzarse como la ganadora de este tercer concurso Dragnaval.