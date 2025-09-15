Las islas occidentales y Gran Canaria, en alerta por riesgo de incendios forestales

Archivo - Imágenes de los servicios de emergencias y los bomberos de Gran Canaria luchando por apagar el incendio declarado en Artenara, Gran Canaria. - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, en base a la información disponible y el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias (INFOCA) ha decretado la situación de alerta en las islas occidentales y Gran Canaria por riesgo de incendios forestales.

En estas cinco islas se espera un episodio de calor con temperaturas máximas que probablemente alcanzarán o superarán entre los 30ºC y los 36ºC, con una inversión de temperatura a menos de 400 metros de altitud.

La humedad relativa fluctuará entre el 20% y el 40% a partir de los 500 metros de altitud y también habrá calima mientras que el viento soplará del este y sureste en medianías, zonas altas y cumbres, y de moderado a flojo a partir del jueves.

Igualmente, el Gobierno canario declara la prealerta por calimas, vientos, fenómenos costeros y altas temperaturas.