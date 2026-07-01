Las islas registran 31 fallecidos por ahogamiento, entre ellos tres menores, durante el primer semestre de 2026

Una imagen de niños en una piscina - ASOCIACIÓN CANARIAS 1.500 KM DE COSTA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Treinta y una personas perdieron la vida ahogadas en Canarias de enero a junio del presente año 2026, un 15% más que las registradas en el mismo período en 2025 (27) según datos elaborados por la Asociación para la prevención de accidentes acuáticos 'Canarias, 1500 Km de Costa'.

A las seis muertes por sumersión registradas en junio, entre las que figuran dos menores, de 1 y 4 años de edad respectivamente, ahogadas en piscinas en las Islas de Fuerteventura y Lanzarote, se suman cuatro accidentados críticos, dos graves, dos leves y dos rescatados ilesos.

Además, el total de afectados en zonas de costa e instalaciones acuáticas de nuestra Comunidad Autónoma durante el primer semestre del año, alcanza las 97 personas, superando en un 23% la cifra del anterior ejercicio (79), según ha detallado la Asociación en una nota.

De estos datos doce personas quedaron estado crítico, trece heridos de carácter grave, diez moderados, doce leves y diecinueve sin daños.

Según los datos facilitados por la Asociación, la media mensual de óbitos por esta causa se sitúa en 5 personas. Por sexo, de las personas que perdieron la vida por sumersión en este período, veintidós fueron varones y nueve mujeres.

De enero a junio de este año, el 61% de las personas que murieron ahogadas (19) así como el 47% de los afectados totales (46), se habían metido en el mar durante prealertas y alertas activadas por el Gobierno de Canarias, debido a fenómenos costeros adversos.

MENORES AHOGADOS

En esta primera mitad del año, especifica el colectivo, tres niños murieron ahogados en entornos acuáticos del Archipiélago. En total, 14 menores resultaron afectados por accidentes en el agua: además de los óbitos, (5) graves; (2) moderados; (2) leves y (2) indemnes.

El 90% de los percances en el agua protagonizados por pequeñ@s, se producen por una falta de atención y vigilancia de los adultos a su cargo. La mayoría de ell@s, se ahogan en piscinas (en muchos casos, particulares) y en horario de tarde.

Así, doce de las víctimas mortales contabilizadas en enero-junio fueron adultos; otras once, de edad desconocida; (5) tenían más de 60 años.

De los identificados por nacionalidad, quince de los decesos corresponden a extranjeros de siete países: Alemania (3); Reino Unido (2); Estados Unidos (1); Venezuela (1); Bélgica (1); Noruega (1); Italia (1); Países Bajos (1); extranjeros sin nacionalidad especificada (4). Españoles (3). Trece de los casos, se registraron sin datos relativos a sus países de origen.

Por actividad, el 48% de los exitus pertenecen a bañistas (15); el 22%, a personas clasificadas en el epígrafe 'otros' (afectados que, tras un golpe de mar o un resbalón, caen al agua desde un muelle, un acantilado, un paseo marítimo, entre otros (7); el 10% a submarinistas (3); un 10%, a pescadores (3). Otro 10% de las víctimas se reportaron sin esta información (3).

TENERIFE, CON MÁS FALLECIDOS

En Tenerife tuvieron lugar trece de los episodios de sumersión con final trágico registrados en Canarias este año. Fuerteventura fue la segunda isla con mayor mortalidad en playas y piscinas (6); Gran Canaria, con (5); El Hierro (3); La Gomera y Lanzarote (2 c/u). La Graciosa (0).

Un 52% de las muertes en el agua sucedieron en horario de tarde; el 23%, de mañana. Un 6%, de noche. El 19% restante, en horario desconocido.

Más de la mitad del total de siniestros ocurrieron en playas (58% de los casos). El 24% de estos, en puertos y zonas de costa; las piscinas reúnen el 10% de los casos, mientras que los charcones y piscinas naturales, en menor medida, el 8%.

'Canarias, 1500 Km de Costá, elabora este estudio basado en datos obtenidos de fuentes oficiales relativas al ámbito de las Emergencias: fundamentalmente 112 Canarias, así como Guardia Civil, Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Policías Locales, Bomberos y Protección Civil.