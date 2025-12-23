ITA Airways estrena una nueva conexión chárter entre Gran Canaria y el Aeropuerto de Roma-Fiumicino

Avión de ITA Airways - CEDIDO POR TURISMO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

ITA Airways estrenó el pasado 19 de diciembre una nueva conexión chárter directa entre los aeropuertos de Gran Canaria y de Roma-Fiumicino que operará durante la temporada de invierno.

Así lo ha informado Turismo de Gran Canaria, que agrega que la ruta tendrá un carácter semanal con un vuelo cada viernes entre los meses de diciembre y de marzo, además de una extensión puntual a comienzos del próximo mes de abril.

Los vuelos se realizan con aeronaves Airbus A320neo, integrándose en una programación específica diseñada para este periodo y ampliando las opciones de acceso directo a la isla desde Italia.

Al respecto, el Cabildo de Gran Canaria ha tildado esta conexión de "relevante" al ser un refuerzo de la conectividad aérea con el mercado italiano y, especialmente, por el valor estratégico que supone contar con la presencia en la isla de ITA Airways, aerolínea de bandera de Italia.

Con base en el aeropuerto de Roma-Fiumicino, uno de los grandes 'hubs' del sur de Europa, la compañía transalpina contribuye a diversificar los accesos al destino y a reforzar su posicionamiento internacional.

Con todo, esta conexión directa desde Roma se suma a las rutas ya existentes entre Italia y Gran Canaria, consolidando la accesibilidad de la isla desde uno de los mercados europeos de interés para su estrategia de conectividad aérea.