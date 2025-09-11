El ITER lanza una plataforma tecnológica para gestionar el cultivo de la vid y su adaptación al clima

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente del Cabildo de Tenerife, ha desarrollado 'VidDATA', una plataforma pionera diseñada para analizar la evolución climática y su impacto en la viticultura de Canarias.

Entre sus funcionalidades se incluyen la consulta climática en tiempo real para planificar actividades según previsiones meteorológicas, el análisis de la evolución del clima en áreas cultivadas, la generación de proyecciones climáticas e índices agroclimáticos, la identificación de zonas óptimas para el cultivo de la vid según diferentes escenarios y la simulación de costes de producción vitícola.

Para la presidenta Rosa Dávila, esta nueva herramienta significa seguir reforzando y trabajando de la mano con el sector vitivinícola que sufre ahora uno de sus peores momentos.

"Nuestro compromiso es asegurar y proteger nuestros cultivos y nuestra identidad, esto es un paso adelante en la adaptación de la viticultura al cambio climático, nos enfrentamos a situaciones meteorológicas incontrolables o plagas", señaló en una nota.

Gracias al uso de modelos climáticos de alta resolución desarrollados por el grupo GOTA y ejecutados en el superordenador TEIDE-HPC, la herramienta ofrecerá también datos específicos para el territorio, permitiendo una planificación agrícola ajustada a cada zona y situación.

En un contexto donde la variabilidad climática representa un desafío creciente para el sector vitícola, 'VidDATA' surge como una solución innovadora que permite a viticultores, técnicos y expertos del sector tomar decisiones basadas en datos climáticos de alta resolución adaptados a las particularidades de Canarias, resaltan desde la corporación.

La plataforma pone especial atención en el cultivo de la vid, un sector clave en Canarias, pero su metodología podría aplicarse a otros cultivos en el futuro.

El proyecto tiene un presupuesto de 574.119,48 euros y está desarrollado gracias a la colaboración con los grupos Interacción, TIC y Educación (ITED) y Economía Agroalimentaria en Canarias (ECOAGROCAN) de la Universidad de La Laguna (ULL), socios en el proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación en el marco de los Proyectos de I+D+I Retos Colaboración 2019.

Además, se ha contado con la colaboración del grupo GOTA, la Universidad de La Laguna (ULL) y las Denominaciones de Origen (DDOO) del sector vitivinícola.

Para Juan José Martínez, consejero insular de Innovación del Cabildo de Tenerife, "VidDATA es un ejemplo claro de cómo la ciencia y la tecnología pueden ponerse al servicio del territorio y del sector primario".

Desde el Cabildo, indicó, "apostamos por herramientas que fortalezcan la resiliencia del sector vitivinícola frente al cambio climático, y esta plataforma es una muestra del enorme potencial que tienen nuestras instituciones cuando trabajan en red con la universidad y el sector agrícola".

La herramienta marca un antes y un después en la gestión vitícola de Canarias, brindando herramientas para la toma de decisiones basada en datos científicos y tecnológicos.

Su capacidad para integrar información climática en la planificación vitícola permitirá una gestión más eficiente y sostenible de los viñedos, ayudando al sector a adaptarse a los desafíos del cambio climático y garantizando la viabilidad de la viticultura en el archipiélago.

VidDATA se apoya en una arquitectura tecnológica robusta y escalable, diseñada para adaptarse a las necesidades del sector vitícola y evolucionar ante los cambios climáticos, políticos o económicos.

La plataforma contiene más de 3.500 millones de registros meteorológicos, climáticos y de producción vitícola provenientes de siete fuentes de datos distintas, que se visualizan mediante más de 60 cuadros de mando interactivos, facilitando el análisis y la toma de decisiones por parte de los usuarios.

Para mejorar la precisión de los datos, se aplican metodologías avanzadas de interpolación que ajustan la información climática a diferentes periodos y condiciones agrícolas.

Además, la colaboración con las Denominaciones de Origen (DDOO) del sector vitivinícola ha permitido incorporar datos detallados de trazabilidad de cosechas, aportando una dimensión fundamental para relacionar directamente el impacto de las variables climáticas con la producción vitivinícola.