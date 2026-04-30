Jaime Serrano-Jover, propuesto como nuevo Fiscal Superior de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín, una vez reunido el Consejo Fiscal, ha comunicado este jueves que propondrá al Gobierno el nombramiento de 22 altos cargos del Ministerio Fiscal, entre ellos a Jaime Serrano-Jover como nuevo Fiscal Superior de Canarias en sustitución de María Farnés, proceso al que también concurría la fiscal jefa provincial de Las Palmas, Beatriz Sánchez.

Serrano-Jover, actual Fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, accedió a la carrera fiscal en 2003 a través de la Fiscalía de Santa Cruz de La Palma, donde asumió el cargo de Fiscal Coordinador en 2004.

En 2005 se incorporó a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife y quedó adscrito a los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer.

También ha ejercido en especialidades como Extranjería, Civil, Social, Medio Ambiente y Urbanismo y Prevención de delitos relacionados con la corrupción, además de ser fiscal delegado contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y llevar a cabo cuestiones de inconstitucionalidad e incidentes de nulidad.

La Fiscal General ha valorado su "profundo conocimiento jurídico, capacidad de trabajo, habilidad para generar equipos, actividad docente y un plan de actuación que demuestra un conocimiento profundo del archipiélago canario y de los problemas de las fiscalías en este territorio", recoge una nota de la Fiscalía.