El jefe del Mando de Canarias defiende la transformación de las Fuerzas Armadas para afrontar los retos presentes - MANDO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jefe del Mando de Canarias, el teniente general Julio Salom, ha defendido este martes, 6 de enero de 2026, la modernización y transformación de las Fuerzas Armadas para hacer frente a los retos actuales, y así contar "con el grado de alistamiento y disponibilidad acordes" a las amenazas presentes en la actualidad en el mundo.

Estas palabras se han sucedido con motivo de la tradicional celebración de la Pascua Militar, en Santa Cruz de Tenerife, que ha estado presidida por el general jefe del Mando de Canarias, en representación de Su Majestad el Rey. El acto ha tenido lugar en el Palacio de la Capitanía General de Canarias.

En su discurso, el teniente general ha recordado, entre otros, la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en junio en Canarias en 2025, "un acontecimiento excepcional, por dimensión y respuesta ciudadana", en el que Tenerife, "ante toda España, nos devolvió con creces, en cariño y en aplausos, todo el trabajo invertido".

Salom destacó también el esfuerzo de las instituciones y de la ciudadanía para acoger los actos, agradeciendo la generosidad con la que se asumieron los problemas de movilidad y organización.

El teniente general ha abordado el fenómeno de la inmigración irregular que afecta a Canarias, especialmente la situación de los menores. "No todo han sido alegrías en 2025", ha añadido Salom, que ha puesto en valor el trabajo diario de la Guardia Civil, la Policía Nacional, Salvamento Marítimo, Cruz Roja y las ONG.

Ha precisado que Canarias sigue siendo punto de llegada de la ruta atlántica, pero ha destacado "el descenso de más del 60% con respecto al año anterior", gracias, entre otros, a la cooperación con los países de salida.

En el plano internacional, ha reconocido que la situación global siga estando marcada por la inestabilidad. "Por desgracia, puedo mantener el mismo titular que hace dos años", ha señalado en referencia a la guerra de Ucrania y el conflicto en Gaza, a los que sumó otros escenarios como Líbano, Siria, Somalia, Yemen o Sudán.

Por todo ello, ha defendido la necesidad de "seguir transformando" las Fuerzas Armadas para hacer frente a los riesgos actuales, puntualizando que "España debe contar con unas Fuerzas Armadas con el grado de alistamiento y disponibilidad acordes con las amenazas y con nuestra situación estratégica".

Además de abordar las operaciones desarrolladas en 2025 en las islas, el discurso también incluyó un amplio reconocimiento a las misiones realizadas en el exterior, recordando, por ejemplo, el reciente regreso de cerca de 500 militares de la Brigada Canarias XVI del Líbano, una misión que calificó de "tan delicada como arriesgada", o la asignación del Mando de Canarias de la misión que España desarrolla en Irak bajo bandera de la OTAN.

PROYECCIONES PARA 2026

De cara a 2026, Salom ha avanzado "nuevos retos operativos y tecnológicos", así como un calendario cargado de efemérides históricas con especial protagonismo de Canarias. "Seguiremos intentando merecer el apoyo de esta tierra con la mejor forma que sabemos: el trabajo diario", ha asegurado.

Por otro lado, recordó la efeméride principal de este año con el '250º Aniversario de la contribución militar española a la independencia de los Estados Unidos de América'. En la misma, Tenerife, ha dicho, estará muy presente, "por el protagonismo de la familia Gálvez, tanto por sus actuaciones personales como por el peso que tuvieron los más de 4000 canarios colonos de la Luisiana que fueron la base en la creación del Batallón Fijo".

Con motivo de dicha vinculación, se contará con la ayuda del Centro de Historia y Cultura Militar para llevar al Puerto de la Cruz exposiciones y conferencias al ser ésta una ciudad tan vinculada a esta efeméride.

Tras felicitar a los condecorados y poner en valor en trabajo de todos los componentes de las Fuerzas Armadas, el acto concluyó recordando a los militares fallecidos, a los heridos en acto de servicio y a quienes se encuentran desplegados en el exterior, así como con una reafirmación de la lealtad a la Corona y a España.

"Desde aquí, lejos de la Península, cada vez nos sentimos más españoles", afirmó antes de cerrar el acto con los tradicionales vivas al Rey y a España.

Al acto acudieron autoridades civiles y militares, entre ellas, el delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, el alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado y el subdelegado del Gobierno en Tenerife, Javier Plata junto a la subdelegada del Gobierno en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, María Teresa Mayans.