Un joven herido moderado en un accidente entre una moto y un turismo en la TF-64, en Granadilla de Abona (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 25 años ha resultado herido de carácter moderado en un accidente entre un coche y una moto en la carretera TF-64, en el punto kilométrico 9, a su paso por el municipio de Granadilla de Abona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El accidente se ha producido a primera hora de la tarde de este domingo y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que comprobó que el afectado presentaba diversos traumatismos de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.

Finalmente en el lugar del accidente también se personaron agentes de la Guardia Civil, que regularon el tráfico e instruyeron el atestado correspondiente.