Una joven senegalesa relata su trayecto en cayuco a Canarias y la lucha migrante en 'La hija del viento'

Binta Claire Sy en la presentación de su libro 'La hija del viento' - GOBIERNO DE CANARIAS

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha organizado este viernes en Madrid la presentación del libro 'La hija del viento', escrito por la joven senegalesa Binta Claire Sy en el que, a través de los poemas, narra su historia de superación y homenajea a todas esas niñas africanas que un día se vieron obligadas a jugarse la vida en busca de un futuro mejor lejos de casa.

El libro también cuenta con las ilustraciones de la artista Fa Sanjurjo y un prólogo a cargo del periodista José Naranjo.

En una conversación con el periodista Nicolás Castellano, la joven escritora explicó que no había pensado en hacer un libro hasta que vio que sus escritos "podían llegar lejos" y que su historia "es también la de las personas que comparten su misma experiencia".

"Estoy orgullosa de ver que hay gente que quiere leerlo y entenderlo, y ojalá que algún día ese mensaje siga volando con el viento para ayudar a que la gente vea a los migrantes con humanidad, con sus historias y corazones limpios", afirmó.

El viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, presentó el acto y apuntó que la obra de Binta es "un testimonio valiente que obliga a mirar de frente la realidad de la migración y las historias de vida que hay detrás de cada una de esas personas que se juegan la vida en el mar".

Caraballo señaló que el mensaje de la joven autora "enseña cómo los sueños y el esfuerzo son capaces de derribar barreras". "Es un canto a la esperanza, un libro cargado de fuerza y lágrimas, y es admirable cómo siendo tan joven ha conseguido convertir este dolor en una literatura de gran calidad", afirmó.

Castellano, por su parte, destacó que "es un libro en el que, además de contar su historia, se pone en valor los brazos y los corazones de quienes acogen a estas personas" y la "hospitalidad" de la mayoría de las personas que están "en este mundo".

La directora de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Mónica López, resaltó durante la presentación que la obra de Binta es "muy especial" porque "pone voz y sentimiento al recorrido migratorio de muchas personas que dejan atrás su tierra natal para llegar a Europa jugándose la vida". "Pero es más especial por ser mujer y por ser una niña", añadió.

López apuntó que 'La hija del viento' cuenta con una gran calidad literaria, acompañado de unas "ilustraciones preciosas" que hacen que la obra sea un conjunto de muchas cosas que la hacen muy especial.

TESTIMONIO VALIOSO

"Es un testimonio muy valioso que sirve de ejemplo para contar la realidad que estamos viviendo y el drama de quienes arriesgan su vida para llegar a Europa, y también de quienes los recibimos", finalizó.

El periodista Pepe Naranjo destacó la "autenticidad" de la obra porque "de manera espontánea una niña de 15 años se pone a escribir sobre su vida, contando cosas muy personales y con mensajes universales que tienen que ver con el miedo, la nostalgia, la pérdida o la incertidumbre".

Naranjo hizo hincapié en que el mensaje de Binta, aunque cuenta su historia personal, "tiene una validez universal en el que se pueden sentir reflejados muchos migrantes".

"La legitimidad de que una joven migrante está contando su propio viaje desde su perspectiva, sin intermediarios, me parece una oportunidad única para asomarse a lo que sienten, y hay una intención de mostrar ese viaje inacabado, porque una vez tocas tierra el viaje no ha hecho más que empezar, y eso nos interpela como sociedad", concluyó.

Durante la presentación de 'La hija del viento' se proyectó el vídeo realizado por el fotógrafo Juan Luis Rod y el periodista Pepe Naranjo donde se recoge, a través de imágenes y voz de la propia Binta, algunos fragmentos de su historia, desde sus orígenes en Senegal hasta su llegada a Canarias.

En esa misma proyección se puede conocer la nueva vida de Binta en las islas, desarrollando una de sus grandes pasiones: el fútbol.