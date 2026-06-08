El juez de El Hierro ordena reconstruir la muerte de una joven en Valverde en 2022

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La familia de la fallecida sostiene que pudo existir una actuación imprudente de terceros y pide que se esclarezcan todos los extremos de lo sucedido

VALVEDER (EL HIERRO), 8 (EUROPA PRESS)

El actual titular del Tribunal de Instancia de Valverde, Antonio Mazuecos, ha ordenado la práctica de una reconstrucción de hechos para esclarecer las circunstancias en las que falleció una joven universitaria de 20 años el pasado 24 de julio de 2022 en la zona del aparcamiento de la calle San Juan, en Valverde (El Hierro).

La diligencia se llevará a cabo por agentes especializados de la Guardia Civil con apoyo de unidades de Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife y miembros del equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Valverde, y consistirá en una inspección técnico-forense del escenario del suceso y en la recreación experimental de la caída, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en una nota de prensa.

Según recoge el oficio judicial, la reconstrucción busca "verificar experimentalmente la distancia y posición en que queda tendido" el cuerpo simulado, comparando el resultado con la evidencia "objetivamente constatada en las actuaciones", además de confeccionar un informe pericial con recreaciones virtuales e infografía 3D.

El caso fue investigado inicialmente como una presunta muerte accidental, aunque la familia de la fallecida sostiene que pudo existir una actuación imprudente de terceros y pide que se esclarezca todo lo sucedido.

INVESTIGACIÓN DE LA CAÍDA

En el auto de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que confirmó el sobreseimiento provisional del caso en mayo de 2024 se describe que la joven se encontraba con amigos junto a la discoteca La Lonja y que, al apartarse para hacer sus necesidades, se dirigió a una zona lateral de poca iluminación.

La resolución añade que el acceso a la finca contigua se hacía por una rampa de cemento con muros de unos 50 centímetros, sin barandillas, y con un desnivel de varios metros entre la rampa y la pared.

La Audiencia recogió también que, según el atestado policial, la joven, de 20 años y natural de Gran Canaria, cayó al rebasar el muro adyacente, al parecer en la creencia de que al otro lado estaba la rampa de acceso, cuando en realidad existía un hueco de más de cinco metros.

En ese mismo razonamiento, la Sala señaló que la zona carecía de iluminación y que no constaban avisos previos de accidentes, aunque la parte recurrente sostenía que debieron adoptarse medidas de seguridad adicionales, como mayor altura de los muros, vallas perimetrales y señalización suficiente.

Tras el auto de la Sala ratificando el sobreseimiento provisional de las actuaciones, el caso fue reaperturado por el juez Antonio Mazuecos el pasado 25 de mayo, en respuesta a un recurso de la acusación particular.

La nueva diligencia pretende ahora comprobar sobre el terreno la mecánica de la caída y contrastar si la configuración física del lugar se corresponde con la hipótesis sostenida en la instrucción.