Los juzgados canarios registran 121.059 asuntos en el segundo trimestre y sigue siendo donde más se litigia

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los órganos judiciales (civil, penal, contencioso-administrativo y social) de Canarias han registrado 121.059 asuntos en el segundo trimestre de 2025, lo que ha supuesto un 5,4% menos que en el mismo periodo del año anterior, si bien el archipiélago sigue siendo la comunidad donde más se litigia.

Asimismo dejaron en trámite de resolución un acumulado de 266.633 litigios (un 17,1% más que en el segundo trimestre de 2024) y resolvieron 126.128 litigios (+7,2%), según los datos difundidos este lunes por el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Con ello, Canarias volvió a ser en el segundo trimestre de 2025, al igual que en los cinco años anteriores, el territorio del Estado donde más se litigó con 54,07 pleitos por cada 1.000 habitantes, lo que implica 14,24 más que la media del Estado (39,83) y 9,3 más que la segunda en la lista, que es la Comunidad de Madrid, que computó 44,54 litigios por cada 1.000 habitantes.

Respecto a la jurisdicción civil, las oficinas judiciales de Canarias han registrado un total de 54.848 asuntos entre abril y junio de 2025 (-9,2%), resolvieron 59.657 (+13,4%) y dejaron pendientes de resolución 175.290 (+18,9%).

En el ámbito penal, se computaron 53.525 asuntos nuevos (+1,8%), se resolvieron 53.179 (+1,8%) y quedaron en trámite de resolución a final de junio 50.224 casos (+8,3%); mientras que en la jurisdicción contencioso-administrativa se abrieron 4.419 procedimientos (-25,3%), se resolvieron 5.048 (+36,9%) y quedaron pendientes 17.623 (+48,6%).

Por su parte, en la orden social, los órganos judiciales de Canarias incoaron 8.267 procesos entre abril y junio del presente año (-8,4%), resolvieron 8.244 (-9,2%) y dejaron en trámite a fin de año 23.496, un 6,6% más que en el ejercicio previo.

DICTAN 3,8% MÁS DE SENTENCIAS

Los datos recabados por los órganos judiciales de Canarias apuntan a que en el segundo trimestre de este año se dictaron en el archipiélago 30.744 sentencias (+3,8%), una media de 139,75 por órgano judicial; 71.976 autos (+8,5%), una media de 327,16 por órgano, y 25.193 decretos, 114,51 por órgano judicial.

En total, se registraron 15.663 ejecuciones de sentencias, se resolvieron 17.556, y quedaron en trámite a final de año 171.748. Los órganos judiciales canarios registraron una tasa de pendencia (cociente entre asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en ese periodo; mejor cuanto más baja) entre abril y junio del 2,94, situándose como la "undécima más baja" de España, mientras la media nacional fue de 3.

Por su parte, la tasa de resolución (cociente entre asuntos resueltos e ingresados en un periodo; mejor cuanto más alta) de Canarias en el segundo trimestre de 2025 fue de 1,04, una décima por debajo de la media nacional (1,05), situándose en el quinto puesto más bajo a nivel nacional.

Respecto a la tasa de congestión (cociente donde el numerador está formado por la suma de los asuntos pendientes al inicio del periodo y los registrados en ese periodo, y el denominador son los asuntos resueltos en ese periodo; mejor cuanto más baja), la de Canarias fue 4,46, la séptima más alta del país, 0,19 décimas por debajo de la media nacional (4,65).