Las 'Kelly's' llevan su lucha al Parlamento por el 8M: "No pedimos privilegios, pedimos que se nos escuche y valore"

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Asociación de Las Kelly's en Gran Canaria, Marcia Díaz, ha defendido el "reconocimiento y la dignidad" del colectivo que representa en el Parlamento de Canarias, donde ha reflejado la realidad de esas mujeres que son "invisibles", y que, sin descanso, realizan un "trabajo que pocos ven pero que todos necesitan".

Díaz ha participado a través de una ponencia en la jornada 'Las que cuidan, las que atienden, las que limpian. Mujeres en el sector servicios en Canarias - ENCUENTRO 8M', un espacio organizado por la Cámara regional y que busca abordar la reflexión y diálogo en el marco de la conmemoración del 'Día Internacional de las Mujeres'.

"Este trabajo lo hacemos mujeres. Ser camarera de piso no es solo limpiar habitaciones, es cuidar que alguien pueda dormir tranquilo. Es asegurar que ese espacio sea seguro y acogedor. Organizar, atender detalles", ha señalado la portavoz del colectivo de 'Kellys' en Gran Canaria, que ha alzado la voz por ese oficio, "muchas veces, sin reconocimiento".

Díaz ha descrito cómo "detrás de cada habitación limpia, y de cada cama arreglada" hay "un esfuerzo físico, paciencia y cuidado" permanente, con un colectivo de mujeres que lo respaldan y que "sostienen lo invisible" porque, históricamente, ha recordado, "los cuidados y la limpieza han sido trabajos de mujeres, y seguimos cargando con eso".

"En Canarias, el turismo es el motor económico. Pero, ¿quién sostiene ese motor? Somos nosotras. No hay turismo sin cuidados, no hay descanso sin limpieza, no hay economía sin las manos de las mujeres. Y aún así, seguimos siendo invisibles, seguimos siendo el trabajo que pocos ven, pero que todos necesitamos", ha agregado Díaz.

La portavoz de este colectivo en el sector servicios ha subrayado, en definitiva, el carácter "esencial" de un trabajo que "merece respeto, dignidad y reconocimiento". "No pedimos privilegios, pedimos que se nos vea, que se nos escuche, que se nos valore".