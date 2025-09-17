La Laguna acogerá este septiembre la primera edición de la jornada conmemorativa del Día Canario de las Migraciones

La Laguna (Tenerife) acogerá la primera edición de la jornada conmemorativa del Día Canario de las Migraciones - GOBIERNO DE CANARIAS

El Museo IES Cabrera Pinto de La Laguna, en la isla de Tenerife, será sede de la primera edición del Día Canario de las Migraciones el próximo 20 de septiembre, una jornada de carácter conmemorativo y cultural impulsada por la Dirección General de Emigración del Gobierno de Canarias que se celebrará de 11:00 a 19:00 horas.

El evento se enmarca en el Día Canario de las Migraciones, donde se recuerda la tragedia del naufragio del Valbanera, en 1919, en la que perdieron la vida más de 400 personas, muchas de ellas emigrantes canarios. Con el objetivo de conmemorar este fatídico suceso y mantenerlo vivo en la memoria colectiva, se ha escogido la historia migratoria que une Canarias y Cuba como eje central de esta primera edición, según ha destacado el Gobierno regional en una nota.

La jornada pretenderá visibilizar las experiencias migratorias y promover una convivencia basada en el respeto mutuo y la integración real. Así, se plantea como un espacio de encuentro destinado a preservar la memoria colectiva, reforzar el valor de la interculturalidad, fomentar una mayor comprensión ciudadana sobre la realidad de las migraciones y rendir homenaje a los vínculos históricos y culturales que Canarias mantiene con América, especialmente con Cuba.

El programa incluye talleres participativos, gastronomía tradicional cubano-canaria, charlas de sensibilización sobre los procesos migratorios, así como actuaciones musicales en directo y un espectáculo teatral que utilizará como hilo conductor la música para evocar la experiencia migratoria de miles de familias canarias.

Con el objetivo de fortalecer el tejido social y comercial de la ciudad, se realizará el sorteo de un viaje a Cuba para aquellos que realicen compras superiores a 25 euros en los comercios adheridos de La Laguna los días previos al evento.

Además, durante el Día Canario de las Migraciones, se inaugurará un concurso de escaparates inspirados en la fusión cultural cubano-canaria. El comercio ganador obtendrá una campaña de comunicación que dará visibilidad a su negocio y el público votante podrá ganar vales de regalo canjeables en los establecimientos participantes.

El Día Canario de las Migraciones es fruto del esfuerzo conjunto de diversas administraciones públicas, promovido por la Dirección General de Emigración del Gobierno de Canarias, y con la colaboración de la Consejería de Comercio y Apoyo a la Empresa del Cabildo de Tenerife, y el Ayuntamiento de La Laguna, desde la Concejalía de Turismo y Comercio, la Concejalía de Educación, Juventud y OMIC y el apoyo de la Concejalía de Fiestas, Mujer, Igualdad y LGTBI, FAUCA y La Laguna Zona Comercial.