La Laguna pone en marcha una campaña de controles de alcoholemia y vigilancia en vehículos de reparto urbano

Agente de la Policía Local de La Laguna - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Seguridad Ciudadana y la Policía Local, pondrá en marcha este miércoles una campaña de detección de irregularidades en el reparto urbano de mercancías dentro del municipio, especialmente relacionadas con la conducción de vehículos bajo los efectos del alcohol o infracciones relacionadas con el permiso de conducir o la situación administrativa del dispositivo analizado.

El alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, explicó en una nota que "esta acción no persigue ningún afán recaudatorio, sino crear un efecto preventivo y disuasorio en algunos conductores que aún deciden cometer este tipo de imprudencias y poner en riesgo al resto de vehículos que circulan por la vía".

Además, el primer edil quiso matizar que "esta acción no señala a ningún colectivo profesional, simplemente se centra en este sector por el número de horas que pasa en carretera y por las grandes dimensiones que muchas veces presentan estas furgonetas o coches de reparto".

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana de La Laguna, Badel Albelo, explicó que la Policía Local centrará sus esfuerzos en detectar conductores bajo la ingesta de alcohol y otras sustancia, tanto en el ámbito administrativo como en la posible comisión de ilícitos penales, así como la confección de diligencias por Delitos Contra la Seguridad Vial y la denuncia de irregularidades administrativas detectadas en los vehículos y en sus conductores.

Este último aspecto se refiere, principalmente, a que se carezca de permiso de conducción o esté caducado o que los vehículos presenten deficiencias en neumáticos, carga, alumbrado y otros elementos, o que no se acredite correctamente la documentación correspondiente a la Inspección Técnica de Vehículos o el seguro de vehículos.

Esta campaña se une a otras iniciativas específicas que está poniendo en marcha recientemente la Policía Local de La Laguna, como 'Aulas seguras, bullyng cero', enfocada en detectar de manera precoz cualquier tipo de acoso escolar y otro tipo de conductas que afectan a menores en los centros educativos del municipio.

Asimismo, se han desplegado dispositivos similares centrados en las grandes zonas comerciales de La Cuesta, Taco y el casco histórico de la ciudad, especialmente en épocas de mayor actividad como las pasadas Navidades o las rebajas en algunos establecimientos locales.