La Laguna recibe el 'Premio Nacional Reina Letizia' por su contribución a la integración de personas con discapacidad

Archivo - El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, y la concejal de Bienestar Social, María Cruz - SAN ACOSTA - Archivo

LA LAGUNA (TENERIFE), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de La Laguna ha sido galardonado en los 'Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia', el reconocimiento más importante en materia de discapacidad de España que convoca el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través del Real Patronato sobre Discapacidad.

El fallo del jurado se ha dado a conocer este martes en el Boletín Oficial del Estado.

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, ha celebrado un galardón que "no es solo del Ayuntamiento de La Laguna, sino de la sociedad lagunera en su conjunto".

"Llevamos muchos años trabajando para que la plena integración de las personas con discapacidad sea una realidad no solo en el ámbito de la movilidad, sino también en el ámbito intelectual y de la participación, y eso, en una ciudad que es Patrimonio de la Humanidad requiere la implicación de toda la ciudadanía y debemos felicitarnos por ello", ha apuntado.

El alcalde ha hecho extensiva la felicitación a todo el personal del área de Bienestar Social, con la concejal María Cruz al frente, y las entidades sociales que vienen realizando a diario una "labor extraordinaria" por la plena inclusión.

"Este galardón demuestra que el patrimonio es compatible con la accesibilidad universal y nos impulsa a seguir trabajando de la mano con una determinación aún mayor", ha comentado.

Precisamente el jurado reconoce al Ayuntamiento de La Laguna en la modalidad de accesibilidad y diseño universal de municipios "por abrir esta Ciudad Patrimonio de la Humanidad a las personas con discapacidad incorporando la accesibilidad universal en sus espacios públicos, transportes y servicios de atención a la ciudadanía, pero también haciendo que los eventos de su agenda pública cívica sean inclusivos, gestionado con voluntad conciliadora la protección del patrimonio histórico-artístico con la participación plena de las personas con discapacidad".

María Cruz explica que La Laguna optaba a este galardón en la categoría de accesibilidad y diseño universal en municipios por la trayectoria que ha realizado en el ámbito de la accesibilidad universal, desde una perspectiva transversal y participativa en los diferentes ámbitos de la vida diaria: urbanismo, edificación pública adaptada, transporte, nuevas tecnologías y comunicación, ocio, deporte y cultura; y con las diferentes áreas que conforman el Ayuntamiento.

Al mismo tiempo, se viene trabajando con criterios de diseño para todas las personas en la planificación de servicios y actividades que permitan disfrutar a toda la ciudadanía sin excepciones, recoge una nota del consistorio.

El planteamiento del área de Bienestar Social es el de una ciudad inclusiva que impulsa procesos de participación activa con las entidades y colectivos de discapacidad que conforman el Consejo para la Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal, y que cuenta con un estatuto propio de la Defensora de las personas con Discapacidad, figura clave que recoge las quejas y sugerencias de la ciudadanía lagunera.

Según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, los galardones se entregarán en un acto institucional en el marco del 'Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad', que se celebra cada 3 de diciembre.

MÁS DE 40 AÑOS DE HISTORIA

Estos premios, con más de 40 años de historia y que desde 2022 se convocan con la condición de 'Premio Nacional' del Gobierno de España, tienen como finalidad estimular y reconocer la trayectoria y contribución valiosa de personas, organizaciones e instituciones en áreas como la protección de los derechos y la erradicación de las violencias contra las mujeres y niñas con discapacidad, la investigación, la accesibilidad universal en la administración local, la defensa de los derechos humanos y la cultura inclusiva.

Concretamente se trata premiar aquellas iniciativas de la sociedad civil y administraciones que están propiciando que los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la Estrategia Española de Discapacidad y del artículo 49 de la Constitución Española cobren sentido en la vida de este grupo humano y de sus familias.

En esta edición, en la que un 71,4% de las integrantes del jurado han sido personas con discapacidad expertas en las diferentes materias objeto de estos premios, se han recibido 127 candidaturas y se han otorgado un total de 5 galardones y 2 menciones especiales distribuidos en cinco categorías.

Este 'Premio Reina Letizia' se suma a otros reconocimientos nacionales e internacionales que ha recogido en los últimos años el consistorio lagunero en estas materias sociales, tales como el 'Premio Ciudad Accesible 2024 de la Unión Europea', el 'Premio Solidarios Once Canarias 2024', el Bronce del 'Premio Europeo Capitales por la Diversidad y la Inclusión 2024' o el 'Premio CERMI 2022' del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

Asimismo, la Federación Española de Municipios y Provincias ha reconocido la estrategia La Laguna Inclusiva en su manual de buenas prácticas.