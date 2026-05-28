La Laguna (Tenerife) anuncia las restricciones al tráfico y estacionamiento a aplicar ante la llegada del papa León XIV

Vista de la ciudad de La Laguna, en Tenerife - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de La Laguna ha avanzado este jueves las restricciones de tráfico y estacionamiento que producirán la próxima visita del Papa León XIV al municipio, prevista para el 12 de junio. Se trata de medidas excepcionales que están sujetas a cambios y que buscan garantizar la seguridad durante la vigencia del evento.

El consistorio ha instado a a la ciudadanía lagunera en una nota a prestar atención a los avisos que se emitirán por parte de las autoridades en los días previos y durante esa jornada. En paralelo, se ha recomendado que durante esa jornada se eviten desplazamientos innecesarios durante toda la mañana y, en caso de que sea imprescindible, se recurra al transporte público para facilitar la movilidad en distintos puntos de la ciudad.

Otro aspecto importante que implicará a negocios y locales de la zona centro de la ciudad es que, como medida preventiva y excepcional, quedará prohibida la entrada y salida de vehículos de reparto al casco histórico y las zonas afectadas por el dispositivo durante esa mañana del 12 de junio.

A lo largo de la semana, se procederá a liberar el casco histórico de cualquier elemento que suponga un riesgo para la seguridad, tales como contenedores de basura. De este modo, se anunciarán soluciones alternativas para depositar los residuos correspondientes .

PROHIBICIONES DE ESTACIONAMIENTO

Las prohibiciones de estacionamiento se aplicarán desde las 23:30 horas del 10 de junio en: Aparcamiento anexo al Mercado Municipal y parking subterráneo de la plaza del Cristo, Camino El Matadero, Camino Barranco El Rodeo (desde el Camino El Matadero hasta el Camino Vereda del Aire), Camino Las Mercedes (desde la TF-13 hasta el Camino Las Peras), Camino Las Peras. Calle Concepción Salazar y Camino La Rúa (desde la C/ Enrique Castrillo Cruz hasta la plaza del Cristo).

También afectará a la calle Luisa Estany (desde el Camino La Rúa hasta la calle Aguamansa), estacionamiento del campo de tiro la Gallardina. Camino El Cañaveral, calle Pintor José Aguiar (desde la plaza del Cristo hasta el Camino Militar de San Roque) y Camino Pista Militar de San Roque (desde la C/ Pintor José Aguiar hasta la TF-13).

Se suman a la lista el Camino Ladera de San Roque (zona de estacionamiento) Plaza del Cristo, Calle Nava y Grimón, Calle Quintín Benito, Calle Cabrera Pinto, Calle Tabares de Cala. Calle Anchieta (desde la C/ Nava y Grimón hasta la C/ Rodríguez Moure), Plaza del Adelantado, Calle Quinteras, Calle Santo Domingo. Calle Lope de Guerra, Calle Padre Herrera, Calle Juan de Vera, Calle Pintor Cristino de Vera y Calle Padre Adán Canónigo de la Catedral.

También, la Avda. República de Argentina (desde la C/ Juan de Vera hasta la C/ Catedrático Felipe González Vicén), Calle Fray José Arenas Sabán (desde la C/ Dr. Escolástico Aguilar Soto hasta la avda. República de Argentina), Calle Catedrático Felipe González Vicén (desde el Camino Las Peras hasta la C/ Copérnico), Calle Fotógrafo Antonio García Rueda, Calle La Cancela (desde la C/ Copérnico hasta el Camino Las Peras).

ACCESO DE VEHÍCULOS

El viernes 12, desde las 6:00 horas, quedará prohibido el acceso de vehículos en: Camino Las Mercedes (desde las TF-13 hasta el Camino Las Peras), Calle Concepción Salazar (desde la calle Guillermo Peraza Álvarez hasta el camino La Rúa), Calle Tabares de Cala, Calle Nava y Grimón, Calle Anchieta, Calle Juan de Vera Calle Pintor Cristino de Vera, Calle Cabrera Pinto y Calle Quintín Benito.

Se suman Avda. República de Argentina (desde C/ Pozo Cabildo hasta C/ Juan de Vera), Calle Adán Canónigo de La Catedral, Camino La Rúa (desde C/ Seña Nicasia hasta plaza del Cristo) y Calle Seña Nicasia.

También, a la Calle Magistrado Campo Llarena, Calle Quinteras, Plaza del Adelantado, Calle Santo Domingo, Calle Padre Herrera, Camino Las Peras, Camino El Matadero (a partir de las 8:45 horas).

CORTES Y DESVÍOS

Por otro lado, habrá cortes y desvíos de tráfico, en función de la afluencia de personas en la calle Europa con la avenida Los Menceyes, avenida Leonardo Torriani con avda. Los Menceyes, avda. de La Trinidad con las calles Barcelona, Pablo Iglesia, Catedral, Pedro Zerolo y la rotonda del Padre Anchieta.

Del mismo modo, se prevén modificaciones de circulación en la calle Concepción Salazar (desde el camino Las Peras al camino La Rúa) y la calle Copérnico (desde la calle La Cancela a la calle Galileo), cambiando esta última de sentido de circulación de forma provisional.

Las entradas y salidas a los garajes del el viario afectado se regulará por medio de los distintos cuerpos de seguridad presentes, estando restringida la movilidad por el casco histórico en gran parte de esa mañana.

Además, otros cortes y desvíos de tráfico previstos se situarán en Avda. Los Menceyes, C/ Cruz de Marca, C/ Emilio Gutiérrez Salazar, C/ Magistrado Campo Llarena, C/ Pista Militar San Roque, Club de Tiro, C/ Seña Nicasia y Camino Las Mercedes con TF-13.

También, Calle La Cancela con C/ Copérnico, Calle Catedrático Felipe González Vicén con Camino Las Peras, Calle Fotógrafo Antonio García con Camino Las Peras, Calle Concepción Salazar con calle Guillermo Peraza Álvarez, Calle Luisa Estany y Camino El Cañaveral con Camino La Rúa, Camino La Rúa con calle Seña Nicasia y calle El Coral.

Se suman Calle Catedrático Felipe González Vicén con avda. República de Argentina, Avda. República de Argentina con Pozo Cabildo y con C/ Catedrático Felipe González Vicén, Calle Cabrera Pinto con Silverio Alonso, Calle San Juan con calle Manuel de Ossuna. Plaza Dr. Olivera con Hermanos Marrero, Calle Magistrado Campo Llarena con TF-13, Calle San Domingo y calle Padre Herrera con calle Molinos de Agua.

Una de las principales vías de acceso a la ciudad, la TF-13 (Vía de Ronda) permanecerá cortada desde las primeras horas de la mañana desde el entorno de Las Mercedes hasta la TF-5, con lo que todo el tráfico proveniente de la Comarca Nordeste y Tegueste se canalizará hacia la salida de San Benito por las calles Pozo Cabildo, Tabares Barlet, Paseo Oramas, Marcos Redondo y Lucas Vega.

PARADAS DE TAXI

En cuanto a las paradas de taxi, durante esa mañana del viernes se trasladará la parada de taxis de la plaza del Adelantado hasta la calle Catedral (entre Antonio González y Elías Serra Rafols).

Los horarios de cierre y apertura de vías se detallarán en el bando municipal que se publicará en la web del Ayuntamiento esta misma semana, sin perjuicio de que puedan ser modificados cuando las circunstancias de los actos a celebrar, del tráfico o cualquier otro motivo de seguridad así lo aconseje.

Algunas infraestructuras públicas quedarán cerradas al público durante la mañana de ese viernes, tales como las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana ubicadas en la calle San Agustín, el Mercado Municipal o la Biblioteca 'Adrián Alemán de Armas'.

Se verá afectado el centro de salud del entorno del Cristo (que mantendrá su funcionamiento habitual con restricciones de acceso y estacionamiento), y la sede de la UNED en La Laguna, donde sólo se permitirá la entrada y salida puntual del alumnado que tenga exámenes programados para ese día, en cuyo caso deberá portar su documentación oficial para que se le permita el acceso en los horarios establecidos.

Dentro del plan de seguridad, se han establecido distintas vías de evacuación y seguridad, para canalizar el tráfico de los vehículos de emergencia y otros cuerpos de seguridad implicados en el operativo.