La Laguna (Tenerife) celebra este domingo las Fiestas del Santísimo Cristo con el retorno de la imagen al Real Santuario

La Laguna (Tenerife) vive este domingo las Fiestas del Santísimo Cristo con el retorno de la imagen al Real Santuario - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

San Cristóbal de La Laguna ha celebrado este domingo su jornada señalada de las Fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna, con el esperado retorno de la imagen del crucificado desde la Catedral hasta su Real Santuario. La jornada arrancó bien temprano con los tradicionales repiques a gloria en todos los templos de la ciudad, lo cual fue el preludio de una mañana plagada de sentimientos y devoción en el casco histórico.

A las 10:00 horas, dio comienzo la procesión cívico militar con el traslado del Pendón Real por parte del concejal municipal de Cultura, Adrián del Castillo, desde el Ayuntamiento hasta la Catedral, donde se encontraban distintas autoridades civiles, militares y consulares, según ha precisado el Ayuntamiento lagunero en una nota de prensa emitida a los medios.

Entre los presentes, además del propio Luis Yeray Gutiérrez, se encontraban el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y miembros del consistorio municipal, del Parlamento de Canarias, de la corporación insular, entre otras.

En este emplazamiento se desarrolló también el recibimiento de la representación oficial de la Casa Real, que este año ostentó el Teniente General Jefe del Mando de Canarias del Ejército de Tierra, Julio Salom Herreras. Tras la correspondiente eucaristía, tuvo lugar la procesión de regreso del Cristo desde la Catedral hasta el Santuario, que se desarrolló sin ningún tipo de incidencia.

La agenda de este día grande de las Fiestas del Cristo se complementará esta tarde, a partir de las 19:00 horas, con la celebración eucarística del comienzo del octavario, con misa en la Catedral y el acompañamiento musical de la agrupación musical Achamán.

Al término de este acto religioso dará comienzo la procesión del Cristo por las principales calles del casco histórico. La última parada prevista para este recorrido será la plaza del Cristo, donde la imagen se emplazará para dar paso a la habitual exhibición pirotécnica.