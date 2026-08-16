La Laguna (Tenerife) celebrará el 21 de agosto sus I Jornadas de Arqueología Subacuática

La Laguna acogerá las primeras jornadas de arqueología subacuática con participación de UNESCO y el Ministerio de Cultura - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA (TENERIFE)

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) celebrará el próximo 21 de agosto sus I Jornadas de Arqueología Subacuática, una iniciativa de alcance estatal que convertirá al municipio en uno de los primeros lugares del planeta en sumarse a la conmemoración del recientemente instaurado Día Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO.

Según ha informado el Ayuntamiento, la jornada, organizada por la Asociación para el Desarrollo del Proyecto Carta Arqueológica Subacuática de Tenerife (CASTF) e impulsada por la Concejalía de Patrimonio Cultural, reunirá a instituciones de referencia nacional e internacional, entre ellas, el Ministerio de Cultura, la Armada, la Cátedra de Historia y Patrimonio Naval de la Universidad de Murcia o la Asociación Nacional de Arqueología Subacuática (SONARS).

"La Laguna ha demostrado, durante décadas, su liderazgo en la protección del patrimonio histórico urbano. Ahora damos un paso decisivo hacia el mar, hacia un patrimonio que también forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia atlántica", ha destacado el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez.

Además, ha subrayado que, con la celebración de estas jornadas, el municipio conecta su condición de Ciudad Patrimonio Mundial con su litoral, incorporando al relato patrimonial municipal un ámbito con un enorme potencial científico, cultural y social.

"Celebrar estas jornadas exactamente en el primer Día Internacional del Patrimonio Cultural Subacuático nos sitúa en el calendario global de la UNESCO y refuerza nuestro compromiso con una política patrimonial que investiga, protege y amplía su mirada", ha valorado.

Mientras, el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés, ha subrayado esta evolución y ha recordado que "La Laguna es mucho más que su casco histórico. Nuestro municipio es un territorio complejo, con patrimonio urbano, rural, prehispánico, etnográfico y marítimo".

Cordobés ha añadido que "estas jornadas nos permiten abrir un ámbito nuevo, coherente con la estrategia municipal y con los estándares internacionales de protección, porque queremos que la ciudadanía descubra que el patrimonio subacuático es conocimiento, ciencia y memoria, y que La Laguna tiene mucho que aportar en este campo".

Por su parte, La Laguna ha hecho una apuesta por su patrimonio arqueológico subacuático que, además de estas jornadas, incluirá acciones posteriores, las cuales anunciaremos en su debido momento y que se desarrollarán con rigor científico y en coordinación con las instituciones competentes, siguiendo los principios de la Convención de 2001".

El organizador y presidente de CASTF, Alberto García Montes de Oca, ha resaltado el valor científico y estratégico de esta iniciativa, con la que "La Laguna se incorpora a un debate que lleva años desarrollándose en España y en Canarias, pero lo hace en un momento histórico y con una visión plenamente contemporánea".

La iniciativa contará con la difusión, respaldo y participación de miembros de entidades como UNESCO, ICOMOS, la Universidad de Cádiz, Hispania Nostra, el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, la Universidad del Atlántico Medio, Museos de Tenerife, Grafcan y el Museo Histórico Militar de Canarias Almeyda, entre otras.

La jornada coincide también con el 25 aniversario de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, proclamada por la UNESCO en 2001.

El evento se celebrará en la Sala de Cristal del antiguo convento de Santo Domingo a partir de las 17.00 horas del viernes 21, con entrada libre hasta completar aforo y retransmisión en directo por YouTube.

Finalmente, el Ayuntamiento ha señalado que el programa destaca por su estructura plural y conceptualmente innovadora, con ponencias que abordarán el papel de las asociaciones especializadas, la conservación-restauración, la perspectiva de la Armada, las experiencias en otros territorios, la gestión estatal del patrimonio subacuático y la mirada canaria.