Lana Corujo, con 'Han cantado Bingo', se alza con el 'Premio Azagal' que concede el Cabildo de Tenerife

Finalistas y premiada con el Premio Azagal - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Espacio de las Artes de Tenerife (TEA) ha acogido este martes el acto de entrega del Premio Azagal 2026, una iniciativa del Cabildo de Tenerife que fomenta la lectura entre jóvenes y pone en valor la literatura juvenil como herramienta educativa y de pensamiento crítico.

En esta edición, el prestigioso galardón ha recaído en la escritora Lana Corujo por su obra 'Han cantado Bingo' distinguida entre los otros dos finalistas 'TerraDraga', de Arden Montag e 'Intruso', de David Lozano.

El acto ha contado con la presencia de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el consejero de Empleo, Educación y Juventud, Efraín Medina y el jefe de servicio del Área Jorge González quienes han destacado el valor del proyecto Azagal como modelo de participación juvenil en el ámbito cultural.

La jornada, organizada a través del área de Empleo, Educación y Juventud, ha reunido a alumnado, profesorado y autores en un encuentro participativo que culmina el trabajo desarrollado durante todo el curso en los centros educativos de la isla.

En esta edición han participado 175 estudiantes y 25 docentes de institutos de secundaria, que han formado parte de los comités de lectura responsables de seleccionar la obra ganadora, recoge una nota del Cabildo.

Asimismo, las obras finalistas se dan a conocer a través de 'Palabras Filmadas', otro proyecto dentro del Programa Insular de Animación a la Lectura y Técnicas de Estudio (PIALTE) con alumnado de 4º de la ESO.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, subrayó que "el Premio Azagal es un ejemplo de cómo la lectura y la educación pueden ir de la mano para formar jóvenes con pensamiento crítico, capaces de dialogar, reflexionar y construir su propio criterio a través de la lectura".

Asimismo, destacó que "este proyecto sitúa a Tenerife como referente en innovación educativa, al implicar directamente al alumnado en la toma de decisiones culturales".

Por su parte, el consejero Efraín Medina puso en valor el carácter participativo del programa, señalando que "Azagal no es solo un premio literario, es un proceso educativo completo que conecta a los jóvenes con los autores y convierte la lectura en una experiencia compartida y viva".

Medina añadió que desde el Cabildo siguen "apostando por iniciativas que fomenten el hábito lector y refuercen el papel activo de la juventud en la cultura".

BIOGRAFÍA

Lana Corujo, nacida en Lanzarote, se formó como ilustradora en Madrid y Francia Y HA desarrollado proyectos editoriales y culturales, incluyendo la creación de una editorial propia.

Es autora de los poemarios 'Ropavieja' y 'Nueve dos ocho' y su primera novela juvenil es 'Han cantado bingo' (2025), destacando por su perfil creativo multidisciplinar.

El Premio Azagal culmina un proceso anual en el que los jóvenes leen, analizan y debaten obras de literatura juvenil, para finalmente elegir la novela ganadora tras un encuentro directo con sus autores.

Durante la jornada celebrada en el TEA, los participantes han asistido a encuentros con los autores finalistas, actividades dinamizadas y la votación final, que ha determinado la obra ganadora, además de dos accésits.

El programa forma parte del ecosistema educativo del Cabildo vinculado al fomento de la lectura, e incluye iniciativas como los comités de lectura y la Biblioteca Azagal, consolidándose como una de las propuestas más innovadoras en el ámbito educativo y cultural en España.

La anterior edición tuvo como galardonado a Daniel Blanco por su obra 'El tiempo de la verdad'.

El evento de reconocimiento tuvo lugar el pasado mes de septiembre donde participaron más de 175 alumnos y 25 docentes de diferentes centros educativos que actuaron como jurado.

Blanco fue premiado por el citado galardón entre los tres finalistas: Ana Belén Hormiga con su obra 'Tierra, gofio y sal' y César Mallorquí con 'El fin de los tiempos'.