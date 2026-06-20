Lang Lang inaugura la sexta edición del festival Santa Catalina Classics (Gran Canaria) con un recital el solitario

El pianista Lang Lang inaugura la sexta edición del festival Santa Catalina Classics en Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El pianista chino Lang Lang inauguró en la noche de este viernes la sexta edición del festival Santa Catalina Classics, un evento impulsado por Barceló Hotel Group, con un recital en solitario en los jardines del hotel 'Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel', en Las Palmas de Gran Canaria.

En un comunicado, la organización ha señalado que el concierto congregó a un público sin precedentes que ha completado el aforo ampliado de las instalaciones.

Durante la velada, el intérprete ha ofrecido un programa de carácter romántico que ha abarcado desde la elegancia de Mozart hasta la intensidad de Beethoven, de quien ha interpretado las sonatas 'Patética' y 'Op. 110'.

Asimismo, el músico ha realizado un homenaje a la música española a través de las obras de Albéniz y Granados, para concluir su actuación con la potencia expresiva de Liszt.

Se trata de una propuesta que busca alejar al festival de los formatos masivos para recuperar una esencia más cercana y emocional.

LA PROGRAMACIÓN CONTINUARÁ EN SEPTIEMBRE

Por otro lado, la programación del festival continuará a partir de septiembre con el ciclo de Conciertos de Cámara en los salones del hotel.

Este ciclo contará con la participación del guitarrista Pablo Sáinz Villegas el 18 de septiembre, la pianista Mariam Chitanava el diez de octubre y el arpista Xavier de Maistre el seis de noviembre.

Finalmente, la organización apuntó que estas citas incorporarán el formato 'Claves de escucha', una actividad previa al concierto para profundizar en las obras que terminará con un encuentro entre los artistas y los asistentes.