La lava avanza en dos lenguas hacia el suroeste de La Palma y llega a Todoque, ya desalojado

Un bombero extrae las pertenencias de los vecinos del núcleo urbano de Todoque durante el desalojo de sus viviendas ante la aproximación de la lava del volcán - Kike Rincón - Europa Press

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La lava del volcán de 'Cumbre Vieja' ha llegado ya el barrio de Todoque, en Los Llanos de Aridane, que ha sido desalojado --viven algo más de 1.000 personas-- lo mismo que ocurrió en la noche de este lunes en Tacande, en El Paso, tras la aparición de una nueva boca eruptiva.

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha explicado a los periodistas que la lava avanza de noreste a suroeste en dos grandes lenguas, una que avanza "más rápida y fluida" porque proviene de la nueva boca eruptiva y se superpone a la anterior, y otra que va más lenta, situada hacia el sur.

"Tiene un movimiento mínimo y no sabemos si alcanzará una mayor velocidad pero por ahora, lo dudamos", ha comentado.

Morcuende no ha querido hacer cálculos sobre cuándo llegará la lava al mar ni ha precisado el número de viviendas afectadas dado que la emergencia no ha finalizado --según el satélite Copernicus son al menos 165--, y ha valorado que las evacuaciones se están realizando con éxito y que no ha habido incendios forestales que hubieran complicado aún más las labores de seguridad.