León XIV abandona Tenerife en el Falcon ofrecido por el Rey tras los problemas técnicos de su vuelo

LA LAGUNA (TENERIFE), 12 (EUROPA PRESS)

El Papa León XIV, y parte de la delegación eclesiástica, ha abandonado la isla de Tenerife en dirección a Roma con unas tres horas de retraso tras los problemas técnicos del avión de la compañía Iberia y a bordo del Falcon que ha sido ofrecido por el Rey Felipe VI.

El monarca, que viajó a la isla expresamente para asistir a la clausura del viaje papal a España, se quedará unas horas más en la isla a la espera de que llegue otro avión, precisan fuentes de Zarzuela a Europa Press, que apuntan que el vuelo está operado por los pilotos del Ala 45.

Felipe VI ha acompañado al Papa hasta el avión cruzando toda la pista, junto a los ministros Ángel Víctor Torres y Elma Sáiz, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras salir de un edificio anexo al aeropuerto donde han estado en torno a unos 90 minutos, desde que se detectó un problema técnico en el primer vuelo.

El resto de los pasajeros del primer vuelo, principalmente miembros de la delegación vaticana y periodistas, fueron desembarcados del primer avión y la compañía ha organizado otro vuelo, que parte desde Madrid, con el fin de que puedan volar a Roma este mismo viernes.