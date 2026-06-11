León XIV finaliza en Tenerife su viaje a España con dos encuentros con migrantes y una misa para 30.000 personas

El Papa León XIV recorre en papamóvil el centro de la ciudad, a 11 de junio de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias (España). La alcaldesa Carolina Darias hace entrega de la Llave de Oro de la Ciudad, la máxima distinción institucional que - Roberto Medina / ACFI - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV culmina este viernes en Tenerife su visita a España, que le ha llevado a Madrid, Barcelona y Gran Canaria donde en su visita al muelle de Arguineguín ha defendido que "la dignidad no tiene pasaporte" para reunirse después con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes de pastoral de las islas en la Catedral de Santa Ana, en Las Palmas de Gran Canaria, y presidir luego una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria.

Con las clases suspendidas y la recomendación de impulsar el teletrabajo para favorecer la movilidad, el Papa llegará al aeropuerto de Tenerife Norte en torno a las 09.10 horas donde será recibido por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz.

Desde ahí se trasladará hasta el centro de migrantes de Las Raíces, en el municipio de La Laguna, donde se reunirá con usuarios para escuchar su experiencia migratoria en unas instalaciones que cuentan actualmente con medio millar de personas y que en los momentos más duros de la 'ruta atlántica' llegó a albergar hasta 1.600.

Una vez allí, dos migrantes, arropados por usuarios y trabajadores del centro, trasladarán al Santo Padre su historia de vida en un acto que se prevé "breve", pero "muy cercano", y con el que se buscará trasladar el drama y la emergencia migratoria padecida en Canarias.

La visión migratoria continuará con un encuentro con organizaciones y personas migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna a partir de las 10.10 horas.

El acto combinará música, experiencias personales y reflexión, y será una muestra de la diversidad humana y cultural que caracteriza al archipiélago.

Tras la bienvenida del obispo de la Diócesis Nivariense, Eloy Santiago, un grupo de cuatro personas migrantes compartirán sus historias y experiencias ante León XIV y los asistentes.

Entre los testimonios previstos figuran los de Darwin Rivas, sacerdote y delegado de Cáritas en El Hierro, que incidirá en la acogida migratoria en la isla --cuya visita fue planteada por el Papa Francisco y finalmente quedó fuera de agenda--; Mbacke Ndiaye, joven senegalés acogido por la Fundación Canaria El Buen Samaritano; Khalid Allad, acompañado por la Fundación Don Bosco Salesianos y Thalia Johana, migrante colombiana, ex participante y ahora voluntaria de Cáritas en su parroquia y en nuestro proyecto 'Construyendo Comunidad'.

A la salida de la plaza, el Papa se dirigirá hasta el Obispado a bordo de un coche eléctrico adaptado desde que el que saludará a unas 500 personas pertenecientes a colectivos vulnerables y entidades religiosas.

Ya en el Obispado, hará un breve descanso para posteriormente partir hacia Santa Cruz de Tenerife, donde recorrerá a bordo del 'papamóvil' las principales calles de la capital --Leoncio Rodríguez, avenida La Salle, Galcerán, Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás, La Marina, Plaza del Cabildo, avenida Marítima y avenida Francisco La Roche-- hasta llegar al puerto, donde oficiará una misa para más de 32.000 personas.

MISA EN EL PUERTO A LAS 12.15 HORAS

Durante los momentos previos a la Eucaristía, que arrancará a las 12.15 horas y contará con el Cristo de La Laguna y la Virgen de Candelaria, se proyectará un vídeo con imágenes de celebraciones, encuentros y acontecimientos significativos de las diferentes islas que conforman la diócesis, acompañado por diversos mensajes del obispo.

Asimismo, la espera estará amenizada por diversas actuaciones musicales. Sobre el escenario participarán Guan Magec, Los Sabandeños y Chago Melián, quienes ofrecerán un repertorio especialmente preparado para esta ocasión.

Una vez cerradas las puertas del recinto, dará comienzo una animación en directo destinada a preparar a los asistentes para la llegada del Santo Padre.

De esta forma, se interpretará el himno dedicado al Papa, con la participación de un coro constituido especialmente para esta celebración, integrado por diversas formaciones corales, junto a varios solistas, el organista Juan Luis Bardón y la Banda Insular de la Federación Tinerfeña de Bandas de Música.

EUCARISTÍA CON SIMBOLISMO

La geometría del altar que acogerá al Papa León XIV, con 280 metros cuadrados, se inspira en la planta original de la Basílica de San Pedro, un "guiño" a la Iglesia universal que 'alzará' por unas horas su mirada hacia una pequeña porción del Atlántico: Canarias.

Elementos simbólicos canarios, como el picón, la roca volcánica y la vegetación autóctona, cargarán de simbolismo el escenario, donde el mar también será otro de los protagonistas "silenciosos".

Junto al espacio celebrativo se situarán, además, tres cayucos llegados desde Senegal, como memoria y llamada a la conciencia, elementos que representarán "a quienes emprendieron un camino en busca de esperanza, a quienes encontraron acogida y también a quienes nunca lograron alcanzar la orilla".

En el centro estará la cruz, con la imagen del Santísimo Cristo de La Laguna. Junto a él estará la Virgen de Candelaria, patrona de Canarias, integrada entre la vegetación y la piedra volcánica.

Pasadas las 13.00 horas la comitiva papal saldrá en dirección al aeropuerto Tenerife Norte donde se prevé, en presencia del Rey Felipe VI, la ceremonia de despedida a las 14.30 horas.