Levantan la acampada por el derecho a la vivienda en Tenerife

Acampada por la situación de la vivienda en España en Plaza España, en Santa Cruz de Tenerife - EUROPA PRESS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Inquilinas de Tenerife ha anunciado este lunes que levanta la acampada que se inició en la noche del pasado miércoles en la capital de la isla porque la lucha por la vivienda ya es "más fuerte".

"A partir ahora, esta nueva revolución de la clase trabajadora no parará hasta que la vivienda sea un derecho garantizado", detallan en un comunicado en el que agradecen el apoyo recibido por buena parte de la sociedad en los últimos días.

Como ejemplo señala que unas 200 personas han mostrado interés por formar parte del sindicato, más de 3.000 que recabaron información sobre el estado de la vivienda en las islas y más de 10.000 que marcharon por las calles el pasado sábado.