Libertad con orden de alejamiento mutua para los dos detenidos en la reyerta de La Isleta (Gran Canaria)

Archivo - Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria- EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Guardia de Las Palmas de Gran Canaria ha decretado la libertad con orden de alejamiento mutua de 500 metros para los dos hombres detenidos el pasado martes por protagonizar una reyerta con arma blanca en una calle del barrio de La Isleta de la capital.

Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que añade que la autoridad judicial ha adoptado esta decisión después de tomar declaración a ambos implicados, a quienes ha investigado por un delito de lesiones.

En concreto, los hechos tuvieron lugar a última hora de la tarde de este martes en la Calle Luján Pérez de La Isleta, cuando se produjo una discusión entre dos hombres que culminó en una reyerta con arma blanca durante la cual se detuvieron a ambos, siendo necesario el ingreso hospitalario de uno de ellos por las heridas recibidas.