El libro 'Te haré la vida imposible', de Nanda Santana, ahonda en la violencia vicaria: "Te mata en vida"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, ha presentado el libro 'Te haré la vida imposible' de la periodista y profesora Nanda Santana, quien estuvo presente durante el acto para exponer su experiencia como víctima de violencia vicaria.

Este libro refleja un testimonio de supervivencia a un caso de violencia vicaria y de maltrato psicológico de género tras un divorcio altamente conflictivo y judicializado.

Santana narra su propia experiencia como mujer que ha sufrido este tipo de violencia y destacó que "es invisible y muy difícil de demostrar" en los tribunales. "La violencia vicaria no te quita la vida, pero te mata en vida", agregó.

Además, este ejemplar también refleja la violencia institucional que sufrió la periodista en su día, ya que ningún profesional del sistema jurídico, educativo, social y sanitario supo poner nombre a la realidad que estaba sufriendo, recoge una nota de la Diputación del Común.

De esta forma, no dispuso de herramientas para protegerse de la violencia psicológica a la que estaba siendo expuesta, ni mucho menos para defender a sus propios hijos.

Por ello, durante el acto de presentación, Santana hizo un llamamiento a las instituciones públicas para incrementar las acciones de formación en materia de género en estos ámbitos.

"El maltrato institucional existe y revictimiza. No puede ser que los profesionales no detecten si estamos sufriendo violencia psicológica de género o no", indicó.

Barrera ha comentado que "es un honor" que Nanda haya querido presentar su libro a través de la Adjuntía porque "son pocas las mujeres que se atreven a denunciar este tipo de violencia y muy pocas las que saben cómo hacerlo".

Este libro, ha destacado, "es una herramienta para ayudar a aquellas que están pasando por un caso de violencia vicaria y no lo identifican como violencia de género".

En su opinión, "debemos diferenciar entre violencia de género psicológica y violencia vicaria, puesto que son cosas distintas, aunque una te lleva a la otra, la violencia vicaria se conoce ahora, pero no es una violencia de género nueva".